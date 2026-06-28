Қодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймиз

·51·Спорт
Қодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймиз

«Миллий тикланиш» ДП раиси Алишер Қодиров Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги муваффақиятсиз иштирокига муносабат билдирди. Сиёсатчи Конго ДРга қарши ўйиндан (1:3) сўнг ўз Телеграм-каналида кескин ва мулоҳазали пост қолдирди:

«0 - мураббий иши, дарвозабон, жамоа руҳи, жамғарилган очко, миллиардлаб харажатга сотиб олинган қиймат ва келажакка умид…

Биз 1-синфида ҳижжалаб ҳарф тераётган мактабни 8-синфида ўқиётган японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймиз…»

Алишер Қодиров ўз постига япониялик мутахассис Сато Сан билан бўлган суҳбат видеосини илова қилган. Қуйида ушбу қизиқарли интервьюнинг матнли шаклини тақдим этамиз.

Сато Сан: «Мағлубият жуда яхши нарса»

— Сато Сан, футболни сиз ҳам кўрдингиз, баттар бўл дегандек гапиряпсиз. Бунинг сабабини тушунтириб беринг.

— Мағлубият жуда яхши нарса. 1998 йили Япония илк марта Жаҳон чемпионатига чиққанди, бутун мамлакат қувонди. Лекин натижа оғир бўлди: гуруҳ босқичининг учала ўйинида ҳам мағлуб бўлдик. Кўпчиликнинг кўнгли чўкди, айримлар «биздан футболчи чиқмайди» деди, бошқалар айбдор қидирди. Европаликлар «сизларга футбол ўйнашни ким қўйибди» деб киноя ҳам қилишди.

Лекин япон футбол мутасаддилари тўғри йўл тутди. Улар ҳакамни, омадни ёки рақибни айбламади. Ўзларига битта савол берди: биз нимани нотўғри қилдик? Ана шу савол бутун футбол тарихимизни ўзгартирди.

«Мураббий ўз миллатингдан чиқмагунча...»

— Кейин яна бир муҳим гап: мураббий ўз миллатингдан чиқмагунча, яхши натижа қила олмайсан. Чет эллик мураббий ҳаракат қилиши мумкин, аммо миллат, ватан деган тушунчалар бўлмаганидан кейин жонини бериб курашмайди-да.

Японларда бир мақол бор: «Етти марта йиқилсанг ҳам, саккизинчи марта тур». Улар ҳам турди: болалар футболига эътибор берди, мураббийларни тайёрлади, мактабларни ривожлантирди ва энг муҳими — шошилмади. 80 йиллик стратегия ишлаб чиқиб, ўша бўйича ҳаракат қилишди. Чунки улар дарахт бугун экилиб, эртага мева бермаслигини яхши биларди.

Энг катта мағлубият нима?

— Йиллар ўтиб, Япония дунёнинг энг кучли жамоаларига қарши бемалол ўйнай оладиган даражага етди. Шунда мен бир нарсани тушундим: Жаҳон чемпионатидаги энг катта мағлубият 0:5 ёки 0:7 эмас экан. Энг катта мағлубият — ютқазганингдан кейин ўрганишни тўхтатишингдир.

Сенинг мамлакатингни (Ўзбекистонни) ҳам ютқазгани яхши бўлди, деганимнинг сабаби шу. Бугунги мағлубиятингиз эртанги ғалабангизнинг пойдевори бўлиши мумкин. Ютганингизда камтар бўлинг, ютқизганингизда — сабрли. Инсон ҳаёти ҳам битта ўйиндан иборат эмас, ҳаёт бу — узоқ чемпионат.

Алишер ҚодировЎзбекистонЯпонияКонго ДРСато Сан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Бугун, 17:55Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинУэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинБугун, 16:59Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиЛиверпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиБугун, 16:58Уругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиУругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиБугун, 16:42Жуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиЖуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиБугун, 16:12Лионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиЛионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди