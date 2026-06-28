Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»

·0·Спорт
Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг илк жаҳон чемпионати кутилганидек якунланмади. Жамоамиз гуруҳ босқичидаги барча учрашувларда мағлуб бўлиб, турнирни эрта тарк этди.

Мундиалда гол урган Элдор Шомуродов эса ўйинлардан кейинги оғир ҳиссиётлари, жамоага нималар етишмагани ва бу мағлубиятлар келажак учун қандай сабоқ бўлиши ҳақида очиқ гапирди.

«Гол чиройли бўлди, лекин ёрдам бермади»

Шомуродовнинг жаҳон чемпионатидаги голи мухлисларга қувонч бағишлади. Бироқ сардорнинг ўзи бу вазиятни совуққонлик билан баҳолади.

«Гол чиройли бўлди, лекин у бизга ёрдам бермади. Афсуски, ҳеч бўлмаса битта ўйинда ҳам ғалаба қозона олмадик».

Ҳужумчининг таъкидлашича, жамоа мусобақада катта тажриба орттирган. Энди эса қайси жиҳатлар устида ишлаш кераклиги анча равшанлашган.

Нима учун Ўзбекистонга натижа етишмади?

Шомуродов терма жамоанинг муваффақиятсизлигини фақат битта омил билан изоҳлаб бўлмаслигини айтди.

Унинг фикрича, жаҳон чемпионатида муваффақият қозониш учун:

  • фақат техника етарли эмас;

  • жисмоний тайёргарлик юқори бўлиши керак;

  • прессинг ва тўп назорати мустаҳкам бўлиши шарт;

  • ҳар бир чизиқда юқори суръатда ҳаракат қилиш талаб этилади.

«Бошқалардан фақат битта жиҳатда яхши бўлиш етарли эмас. Ҳамма томонлама кучли бўлиш керак».

«Майдонда ҳаммаси бошқача экан»

Ўзбекистон футболчилари Колумбия ва Португалия каби кучли рақибларга қарши нимадир қила олишларига ишонган. Аммо учрашувлар бошлангач, жаҳон чемпионатидаги суръат ва босим мутлақо бошқача экани сезилган.

Шомуродовнинг айтишича, тўпни йўқотиш ёки прессингдаги битта хато ҳам бу даражада дарҳол жазоланади.

«Жаҳон чемпионатига келганда нимадир қила оламиз, деган ишонч бўлади. Лекин майдонда ҳаммаси бошқача. Бу бошқа даража».

Африка жамоаларининг асосий устунлиги нимада?

Сардор Африка жамоалари фақат жисмоний куч билан ажралиб турмайди, деган фикрни билдирди.

Унинг таъкидлашича, Европада тўп сурадиган африкалик футболчилар техника, тезлик ва маҳорат жиҳатидан ҳам юқори савияга эга.

Шу сабабли улар ҳатто чуқур ҳимояланган ҳолатда ҳам қарши ҳужумда катта хавф туғдира олади.

Мундиал Ўзбекистон футболига нима берди?

Натижалар оғир бўлганига қарамай, Шомуродов жаҳон чемпионати Ўзбекистон футболи учун фойдали бўлганини таъкидлади.

Унинг фикрича, мундиалдаги иштирок:

  • ёш футболчиларга катта тажриба берди;

  • Ўзбекистон футболини дунёга янада танитди;

  • европалик скаутлар эътиборини иқтидорли ўйинчиларимизга қаратди;

  • келажакда кўпроқ ўзбекистонлик футболчиларнинг Европа клубларига йўл олишига туртки бўлиши мумкин.

«Ўзбекистон футболи бундан ютди. Иқтидорли ёшларимизга Европа клублари эътибор қарата бошлади».

Ўзбекистоннинг илк мундиали ғалабасиз якунланди. Аммо Шомуродов таъкидлаганидек, бу тажриба келажакдаги катта натижалар учун муҳим пойдевор бўлиши мумкин.

Сизнингча, терма жамоамизга жаҳон чемпионатида энг кўп нима етишмади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол ишқибозларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизҚодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизБугун, 17:28Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинУэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинБугун, 16:59Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиЛиверпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиБугун, 16:58Уругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиУругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиБугун, 16:42Жуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиЖуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиБугун, 16:12Лионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиЛионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди