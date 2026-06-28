Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг илк жаҳон чемпионати кутилганидек якунланмади. Жамоамиз гуруҳ босқичидаги барча учрашувларда мағлуб бўлиб, турнирни эрта тарк этди.
Мундиалда гол урган Элдор Шомуродов эса ўйинлардан кейинги оғир ҳиссиётлари, жамоага нималар етишмагани ва бу мағлубиятлар келажак учун қандай сабоқ бўлиши ҳақида очиқ гапирди.
«Гол чиройли бўлди, лекин ёрдам бермади»
Шомуродовнинг жаҳон чемпионатидаги голи мухлисларга қувонч бағишлади. Бироқ сардорнинг ўзи бу вазиятни совуққонлик билан баҳолади.
«Гол чиройли бўлди, лекин у бизга ёрдам бермади. Афсуски, ҳеч бўлмаса битта ўйинда ҳам ғалаба қозона олмадик».
Ҳужумчининг таъкидлашича, жамоа мусобақада катта тажриба орттирган. Энди эса қайси жиҳатлар устида ишлаш кераклиги анча равшанлашган.
Нима учун Ўзбекистонга натижа етишмади?
Шомуродов терма жамоанинг муваффақиятсизлигини фақат битта омил билан изоҳлаб бўлмаслигини айтди.
Унинг фикрича, жаҳон чемпионатида муваффақият қозониш учун:
фақат техника етарли эмас;
жисмоний тайёргарлик юқори бўлиши керак;
прессинг ва тўп назорати мустаҳкам бўлиши шарт;
ҳар бир чизиқда юқори суръатда ҳаракат қилиш талаб этилади.
«Бошқалардан фақат битта жиҳатда яхши бўлиш етарли эмас. Ҳамма томонлама кучли бўлиш керак».
«Майдонда ҳаммаси бошқача экан»
Ўзбекистон футболчилари Колумбия ва Португалия каби кучли рақибларга қарши нимадир қила олишларига ишонган. Аммо учрашувлар бошлангач, жаҳон чемпионатидаги суръат ва босим мутлақо бошқача экани сезилган.
Шомуродовнинг айтишича, тўпни йўқотиш ёки прессингдаги битта хато ҳам бу даражада дарҳол жазоланади.
«Жаҳон чемпионатига келганда нимадир қила оламиз, деган ишонч бўлади. Лекин майдонда ҳаммаси бошқача. Бу бошқа даража».
Африка жамоаларининг асосий устунлиги нимада?
Сардор Африка жамоалари фақат жисмоний куч билан ажралиб турмайди, деган фикрни билдирди.
Унинг таъкидлашича, Европада тўп сурадиган африкалик футболчилар техника, тезлик ва маҳорат жиҳатидан ҳам юқори савияга эга.
Шу сабабли улар ҳатто чуқур ҳимояланган ҳолатда ҳам қарши ҳужумда катта хавф туғдира олади.
Мундиал Ўзбекистон футболига нима берди?
Натижалар оғир бўлганига қарамай, Шомуродов жаҳон чемпионати Ўзбекистон футболи учун фойдали бўлганини таъкидлади.
Унинг фикрича, мундиалдаги иштирок:
ёш футболчиларга катта тажриба берди;
Ўзбекистон футболини дунёга янада танитди;
европалик скаутлар эътиборини иқтидорли ўйинчиларимизга қаратди;
келажакда кўпроқ ўзбекистонлик футболчиларнинг Европа клубларига йўл олишига туртки бўлиши мумкин.
«Ўзбекистон футболи бундан ютди. Иқтидорли ёшларимизга Европа клублари эътибор қарата бошлади».
Ўзбекистоннинг илк мундиали ғалабасиз якунланди. Аммо Шомуродов таъкидлаганидек, бу тажриба келажакдаги катта натижалар учун муҳим пойдевор бўлиши мумкин.
Сизнингча, терма жамоамизга жаҳон чемпионатида энг кўп нима етишмади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол ишқибозларига юборинг.
…