Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)

·55·Маданият
Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)
Қисқача

Бугун, 30 июл куни хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди ва бу ҳақда ижтимоий тармоқдаги саҳифасида видео улашди. Яқинлари унга зарли салют, байрам тортлари ҳамда 39 емас, 93 рақамли шамлар билан кутилмаган сюрприз тайёрлади. Видеода хонанда қизи билан биргаликда шамларни ўчириши ва яқинлари уни бағрига босиб табриклагани акс етган. Шунингдек, хонанданинг онаси Каромат Отажонова ўғлига таъсирли табрик йўллаб, унга езгу тилаклар билдирди.

Бугун, 30 июль куни хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди. Санъаткорнинг яқинлари унга унутилмас сюрприз тайёрлаб, туғилган куни билан ўзгача тарзда табриклади.

Хонанда ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ушбу қувончли лаҳзалар акс этган видеони улашди. Унда яқинлари зарли салют, байрам тортлари ва 39 эмас, балки 93 рақамли шамлар билан кириб келиб, хонандага: “93 ёшингда ҳам мана шундай даврада туғилган кунингни нишонлаш насиб қилсин”, дея эзгу тилак билдиргани акс этган.

Видеода Али Отажонов қизи билан биргаликда шамларни ўчиради. Шундан сўнг яқинлари уни бағрига босиб табриклайди, самимий суҳбат ва ҳазил-мутойибалар байрамга янада илиқ кайфият бағишлайди.

Хонанданинг ўзи эса видео остига қисқагина: “1 кам 40 ёш. Happy birthday”, дея изоҳ қолдирган.

Али Отажоновнинг онаси, Каромат Отажонова ҳам ўғлига таъсирли табрик йўллади. У шундай ёзди:

“Happy birthday, болажоним! Сени она бўлган илк куним билан ҳам табриклайман! Аллоҳ сени икки дунёда ҳам азиз қилсин. Гавҳарой билан қўша қариб, солиҳ ва солиҳа фарзандларнинг ота-онаси бўлиб юринглар. Умринг узоқ, ҳайрли ва баракотли бўлсин. I love you always, sweetheart...”

Мазкур видео мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, изоҳларда хонандага соғлик, узоқ умр ва янги ижодий зафарлар тилаган самимий табриклар ёғилмоқда.

Али ОтажоновКаромат ОтажоноваГавҳарой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкин“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкинБугун, 17:08Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Бугун, 16:57«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этди«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этдиБугун, 16:19Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)Бугун, 14:21Хонанда Азода Истанбулда операция қилинди: хонанданинг сўзлари мухлисларини xавотирга солиб қўйди!Хонанда Азода Истанбулда операция қилинди: хонанданинг сўзлари мухлисларини xавотирга солиб қўйди!Бугун, 02:34Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Кеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида