31 июль учун валюта курслари эълон қилинди

·52·Иқтисодиёт
31 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Қисқача

Марказий банк 2026 йил 31 июл санаси учун хорижий валюталарнинг янги расмий қийматини еълон қилди. Унга кўра, АҚШ доллари 28,87 сўмга арзонлаб, 12 006,39 сўмни ташкил етди. Шунингдек, евро 54,76 сўмга қимматлаб 13 765,33 сўмга тенглашган бўлса, Россия рубли 1,02 сўмга арзонлаб 150,44 сўм бўлди. Бошқа хорижий валюта курсларида ҳам ўзгаришлар кузатилиб, уларнинг қийматлари Марказий банк томонидан белгиланди.

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 31 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 28,87 сўмга арзонлаб, 12 006,39 сўмга тушди.

• Евро 54,76 сўмга қимматлаб, 13 765,33 сўм бўлди.
Россия рубли 1,02 сўмга арзонлаб, 150,44 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 62,46 сўмга қимматлаб, 16 065,75 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,04 сўмга арзонлаб, 73,52 сўмга тушди.
• Швейцария франки 67,3 сўмга қимматлаб, 14 746,24 сўм бўлди.
Хитой юани 1,62 сўмга арзонлаб, 1 777,38 сўмга тушди.

Ўзбекистон Марказий банкиАҚШРоссияЯпонияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

31 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда31 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:5130 нафар афғон тадбиркори Тошкентда: мақсад нима? (фото)30 нафар афғон тадбиркори Тошкентда: мақсад нима? (фото)Кеча, 23:0530 июль учун валюта курслари эълон қилинди30 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:1930 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:4029 июль учун валюта курслари эълон қилинди29 июль учун валюта курслари эълон қилинди28.07, 17:35Марказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушдиМарказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушди28.07, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
7 июль учун валюта курслари эълон қилинди
7 июль учун валюта курслари эълон қилинди