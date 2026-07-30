31 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Марказий банк 2026 йил 31 июл санаси учун хорижий валюталарнинг янги расмий қийматини еълон қилди. Унга кўра, АҚШ доллари 28,87 сўмга арзонлаб, 12 006,39 сўмни ташкил етди. Шунингдек, евро 54,76 сўмга қимматлаб 13 765,33 сўмга тенглашган бўлса, Россия рубли 1,02 сўмга арзонлаб 150,44 сўм бўлди. Бошқа хорижий валюта курсларида ҳам ўзгаришлар кузатилиб, уларнинг қийматлари Марказий банк томонидан белгиланди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 31 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 28,87 сўмга арзонлаб, 12 006,39 сўмга тушди.
• Евро 54,76 сўмга қимматлаб, 13 765,33 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,02 сўмга арзонлаб, 150,44 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 62,46 сўмга қимматлаб, 16 065,75 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,04 сўмга арзонлаб, 73,52 сўмга тушди.
• Швейцария франки 67,3 сўмга қимматлаб, 14 746,24 сўм бўлди.
• Хитой юани 1,62 сўмга арзонлаб, 1 777,38 сўмга тушди.
…