Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайди
Россияда водород ёқилгиси елементларида ҳаракатланувчи илк поездни 2027 йилнинг биринчи ярмида Сахалин вилоятига етказиб бериш режалаштирилмоқда. Сахалин вилояти екология ва барқарор ривожланиш вазири Андрей Саматовнинг маълум қилишича, ҳозирги кунда ушбу инновацион таркибни йиғиш ишлари олиб борилмоқда.
Россияда водород ёқилғи عنصرларида ҳаракатланувчи илк поэздни Сахалин вилоятига 2027 йилнинг биринчи ярмида етказиб бериш режалаштирилмоқда. Сахалин вилояти экология ва барқарор ривожланиш вазири Андрей Саматовнинг маълумотига кўра, ҳозирги кунда ушбу инновацион таркибни йиғиш ишлари олиб борилмоқда. Янги транспорт тури зарур сертификация ва синов босқичларидан ўтгач, мунтазам йўловчи рейсларига чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳа мамлакат транспорт тизимида экологик тоза технологияларни жорий этиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Водород поэздлари атмосферага зарарли чиқиндиларни чиқармаслиги билан анъанавий дизел локомотивларидан кескин фарқ қилади. Бу эса минтақанинг экологик ҳолатини яхшилаш ва углерод изини камайтиришга хизмат қилади.
Лойиҳа тафсилотлари ва иштирокчиларixbt.com маълумотига кўра, Россиядаги илк водород поэзди «Трансмашхолдинг» (ТМХ) компанияси томонидан қурилмоқда. Ушбу ташаббус 2019 йилда имзоланган махсус келишув доирасида амалга оширилмоқда. Ҳужжатни тайёрлаш ва бажариш жараёнида ТМХ билан бир қаторда РЖД (Россия темир йўллари), «Росатом» давлат корпорацияси ҳамда Сахалин вилояти ҳукумати фаол ҳамкорлик қилмоқда.
Дастлабки режаларга кўра, водород поэздини синов тариқасида жорий йилнинг ўзидаёқ ишга тушириш кўзда тутилган эди. Бироқ техник жараёнлар ва хавфсизлик талабларидан келиб чиқиб муддатлар бироз ўзгартирилди. Жорий йилнинг январ ойида «Трансмашхолдинг» мутахассислари водород поэзди вагонларининг конструкциялари мустаҳкамлик юзасидан муваффақиятли синовдан ўтганини расман маълум қилган эди.
Келажакдаги синовлар ва истиқболларПоэзд минтақага келтирилгач, унинг барча тизимлари қаттиқ синовдан ўтказилади. Мутахассислар ушбу технологиянинг маҳаллий иқлим шароитида қанчалик самарали ишлашини ўрганишади. Синовлар муваффақиятли якунланса, йўловчилар янги авлод экологик поэздларида мунтазам қатновни бошлашлари мумкин бўлади.
Транспорт соҳасида водород энергиясидан фойдаланиш глобал миқёсда ҳам жадал ривожланиб бормоқда. Бундай лойиҳалар темир йўл транспортини электрлаштириш қийин бўлган олис ҳудудларда ҳам экологик тоза муқобил топиш имконини беради. Сахалин вилоятидаги ушбу тажриба келгусида бошқа ҳудудлар учун ҳам намуна бўлиши кутилмоқда.
…