Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайди

·21·Авто
Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайди
Қисқача

Россияда водород ёқилгиси елементларида ҳаракатланувчи илк поездни 2027 йилнинг биринчи ярмида Сахалин вилоятига етказиб бериш режалаштирилмоқда. Сахалин вилояти екология ва барқарор ривожланиш вазири Андрей Саматовнинг маълум қилишича, ҳозирги кунда ушбу инновацион таркибни йиғиш ишлари олиб борилмоқда.

Россияда водород ёқилғи عنصرларида ҳаракатланувчи илк поэздни Сахалин вилоятига 2027 йилнинг биринчи ярмида етказиб бериш режалаштирилмоқда. Сахалин вилояти экология ва барқарор ривожланиш вазири Андрей Саматовнинг маълумотига кўра, ҳозирги кунда ушбу инновацион таркибни йиғиш ишлари олиб борилмоқда. Янги транспорт тури зарур сертификация ва синов босқичларидан ўтгач, мунтазам йўловчи рейсларига чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа мамлакат транспорт тизимида экологик тоза технологияларни жорий этиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Водород поэздлари атмосферага зарарли чиқиндиларни чиқармаслиги билан анъанавий дизел локомотивларидан кескин фарқ қилади. Бу эса минтақанинг экологик ҳолатини яхшилаш ва углерод изини камайтиришга хизмат қилади.

Лойиҳа тафсилотлари ва иштирокчилар

ixbt.com маълумотига кўра, Россиядаги илк водород поэзди «Трансмашхолдинг» (ТМХ) компанияси томонидан қурилмоқда. Ушбу ташаббус 2019 йилда имзоланган махсус келишув доирасида амалга оширилмоқда. Ҳужжатни тайёрлаш ва бажариш жараёнида ТМХ билан бир қаторда РЖД (Россия темир йўллари), «Росатом» давлат корпорацияси ҳамда Сахалин вилояти ҳукумати фаол ҳамкорлик қилмоқда.

Дастлабки режаларга кўра, водород поэздини синов тариқасида жорий йилнинг ўзидаёқ ишга тушириш кўзда тутилган эди. Бироқ техник жараёнлар ва хавфсизлик талабларидан келиб чиқиб муддатлар бироз ўзгартирилди. Жорий йилнинг январ ойида «Трансмашхолдинг» мутахассислари водород поэзди вагонларининг конструкциялари мустаҳкамлик юзасидан муваффақиятли синовдан ўтганини расман маълум қилган эди.

Келажакдаги синовлар ва истиқболлар

Поэзд минтақага келтирилгач, унинг барча тизимлари қаттиқ синовдан ўтказилади. Мутахассислар ушбу технологиянинг маҳаллий иқлим шароитида қанчалик самарали ишлашини ўрганишади. Синовлар муваффақиятли якунланса, йўловчилар янги авлод экологик поэздларида мунтазам қатновни бошлашлари мумкин бўлади.

Транспорт соҳасида водород энергиясидан фойдаланиш глобал миқёсда ҳам жадал ривожланиб бормоқда. Бундай лойиҳалар темир йўл транспортини электрлаштириш қийин бўлган олис ҳудудларда ҳам экологик тоза муқобил топиш имконини беради. Сахалин вилоятидаги ушбу тажриба келгусида бошқа ҳудудлар учун ҳам намуна бўлиши кутилмоқда.

Водород поэздиСахалинТрансмашхолдингЭкологик транспортТемир йўл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиТенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиБугун, 17:22Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларЛеман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларБугун, 16:20BMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиBMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиБугун, 15:20Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаГиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаБугун, 11:24Икки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаИкки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаБугун, 10:30Автомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиАвтомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиБугун, 04:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси