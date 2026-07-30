Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқлар

·18·Авто
Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқлар
Қисқача

Autocar.co.ук хабарига кўра, Джейми Чадвикк Ле Манс пойгасида гиперкар бошқарган илк аёл сифатида тарихга кирди ва бу воқеа автоспорт оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Машҳур Ле Манс 24 соатлик пойгаси узоқ йиллар давомида асосан еркаклар ҳукмронлик қилган майдон бўлиб келган ва турли чекловлар туфайли аёлларнинг иштироки қийин кечган. Афсуски, аёл спортчилар еришган енг яхши натижа қарийб бир аср давомида янгиланмасдан қолмоқда.

Машҳур Ле Манс 24 соатлик пойгаси автоспорт тарихида ўзига хос ўринга эга бўлиб, у узоқ йиллар давомида асосан эркаклар ҳукмронлик қилган майдон бўлиб келган. Шунга қарамай, кўплаб жасоратли аёл пойгачилар ушбу афсонавий мусобақада турли йилларда ўз омадларини синаб кўришган. Афсуски, аёл спортчилар эришган энг яхши натижа қарийб бир аср давомида янгиланмасдан қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Сўнгги йилларда бу борада муҳим силжишлар кузатилмоқда. Яқинда Джейми Чадвикк Ле Манс пойгасида гиперкар бошқарган илк аёл сифатида тарихга кирди. Бу воқеа Британия пойгачиси учун мазкур нуфузли марафоннинг иккинчи даражали синфида дебют қилганидан атиги бир йил ўтиб юз берди ва автоспорт оламида катта шов-шувга сабаб бўлди.

Тарихий тўсиқлар ва аёлларнинг иштироки

Кўпчиликка маълумки, ўтган асрнинг катта қисмида аёлларнинг автоспортга, жумладан, чидамлилик пойгаларига кириб келиши турли яширин ҳамда очиқ чекловлар туфайли қийин кечган. Шунга қарамай, айрим истиснолар тарих саҳифаларида муҳрланиб қолган. Масалан, ўтган аср бошларида қайд этилган энг яхши натижалар бугунги кунгача ҳам ўз ўрнини сақлаб келмоқда.

Замонавий технологиялар ва хавфсизлик стандартларининг ўзгариши, шунингдек, гендер тенглигини таъминлаш борасидаги саъй-ҳаракатлар аёлларнинг профессионал пойгаларга кириб келишини осонлаштирмоқда. Джейми Чадвикк каби иқтидорли спортчиларнинг муваффақиятлари келажак авлод учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, Ле Манс каби ўта оғир ва машаққатли 24 соатлик марафонларда нафақат жисмоний чидамлилик, балки юқори даражадаги концентрация ва техник билим талаб этилади. Аёл пойгачиларнинг гиперкар синфида қатнаша бошлагани автомобилсозлик ва моторспорт оламида янги давр бошланганидан дарак беради.

Гарчи қарийб бир аср олдин ўрнатилган рекорд ҳали ҳам янгиланмаган бўлса-да, бугунги кунда эришилаётган натижалар яқин келажакда бу тарихий кўрсаткич ҳам янгиланишидан умид уйғотмоқда. Джейми Чадвиккнинг ютуғи аёлларнинг моторспортдаги ўрни яна-да ошишига хизмат қилиши шубҳасиз.

Ле МансДжейми ЧадвиккАвтоспортГиперкарАёллар спорти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиТенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиБугун, 17:22Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиРоссияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиБугун, 16:24BMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиBMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиБугун, 15:20Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаГиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаБугун, 11:24Икки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаИкки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаБугун, 10:30Автомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиАвтомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиБугун, 04:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси