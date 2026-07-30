Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқлар
Autocar.co.ук хабарига кўра, Джейми Чадвикк Ле Манс пойгасида гиперкар бошқарган илк аёл сифатида тарихга кирди ва бу воқеа автоспорт оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Машҳур Ле Манс 24 соатлик пойгаси узоқ йиллар давомида асосан еркаклар ҳукмронлик қилган майдон бўлиб келган ва турли чекловлар туфайли аёлларнинг иштироки қийин кечган. Афсуски, аёл спортчилар еришган енг яхши натижа қарийб бир аср давомида янгиланмасдан қолмоқда.
Машҳур Ле Манс 24 соатлик пойгаси автоспорт тарихида ўзига хос ўринга эга бўлиб, у узоқ йиллар давомида асосан эркаклар ҳукмронлик қилган майдон бўлиб келган. Шунга қарамай, кўплаб жасоратли аёл пойгачилар ушбу афсонавий мусобақада турли йилларда ўз омадларини синаб кўришган. Афсуски, аёл спортчилар эришган энг яхши натижа қарийб бир аср давомида янгиланмасдан қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Сўнгги йилларда бу борада муҳим силжишлар кузатилмоқда. Яқинда Джейми Чадвикк Ле Манс пойгасида гиперкар бошқарган илк аёл сифатида тарихга кирди. Бу воқеа Британия пойгачиси учун мазкур нуфузли марафоннинг иккинчи даражали синфида дебют қилганидан атиги бир йил ўтиб юз берди ва автоспорт оламида катта шов-шувга сабаб бўлди.
Тарихий тўсиқлар ва аёлларнинг иштирокиКўпчиликка маълумки, ўтган асрнинг катта қисмида аёлларнинг автоспортга, жумладан, чидамлилик пойгаларига кириб келиши турли яширин ҳамда очиқ чекловлар туфайли қийин кечган. Шунга қарамай, айрим истиснолар тарих саҳифаларида муҳрланиб қолган. Масалан, ўтган аср бошларида қайд этилган энг яхши натижалар бугунги кунгача ҳам ўз ўрнини сақлаб келмоқда.
Замонавий технологиялар ва хавфсизлик стандартларининг ўзгариши, шунингдек, гендер тенглигини таъминлаш борасидаги саъй-ҳаракатлар аёлларнинг профессионал пойгаларга кириб келишини осонлаштирмоқда. Джейми Чадвикк каби иқтидорли спортчиларнинг муваффақиятлари келажак авлод учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, Ле Манс каби ўта оғир ва машаққатли 24 соатлик марафонларда нафақат жисмоний чидамлилик, балки юқори даражадаги концентрация ва техник билим талаб этилади. Аёл пойгачиларнинг гиперкар синфида қатнаша бошлагани автомобилсозлик ва моторспорт оламида янги давр бошланганидан дарак беради.
Гарчи қарийб бир аср олдин ўрнатилган рекорд ҳали ҳам янгиланмаган бўлса-да, бугунги кунда эришилаётган натижалар яқин келажакда бу тарихий кўрсаткич ҳам янгиланишидан умид уйғотмоқда. Джейми Чадвиккнинг ютуғи аёлларнинг моторспортдаги ўрни яна-да ошишига хизмат қилиши шубҳасиз.
…