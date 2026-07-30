Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)

·49·Маданият
Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)
Қисқача

Актриса ва блогер Зебо Раҳимова "Интервю ТВ" лойиҳасига берган интервюсида асл исми Зебинисо бўлса-да, унга Муниса исмини қўйиш режалаштирилгани ҳақида сўзлаб берди. Унга кўра, туғилганлик ҳақидаги гувоҳномани олиб келиш учун борган бобоси ҳаяжон сабабли исмни есидан чиқариб юборган ва ЗАГС ходимининг маслаҳати билан ҳужжатларга унинг исми Зебинисо деб ёзиб юборилган.

Актриса ва блогер Зебо Раҳимова "Интервю ТВ" лойиҳасига берган интервюсида ўз исмига оид кўпчилик билмаган қизиқарли воқеани сўзлаб берди. Унинг айтишича, асл исми Зебинисо бўлса-да, аслида унга Муниса исмини қўйиш режалаштирилган экан.

Актрисанинг сўзларига кўра, у узоқ кутилган фарзанд бўлмаган. Ота-онаси турмуш қурганидан кўп ўтмай онаси ҳомиладор бўлган ва у дунёга келган. Онаси қизига Муниса деб исм қўйишни ният қилган.

Бироқ туғилганлик ҳақидаги гувоҳномани олиш учун ЗАГСга борган бобоси қандай исм қўйиш режалаштирилганини ҳаяжон сабаб эсидан чиқариб юборган.

"ЗАГСдаги ходима бобомдан: 'Онангизни исми нима?' деб сўраган. Бобом 'Зебинисо деб жавоб берган. Шунда ходима: 'Унда Зебинисо деб қўя қолинг. Чиройли исм экан. Уйда хоҳлаганча чақираверасизлар', деган. Шундан кейин исмим ҳужжатларда Зебинисо бўлиб қолган," — дейди актриса.

Зебо Раҳимованинг айтишича, онаси бу воқеадан хабар топгач, анча ранжиган.

"Ойим мени Муниса деб атамоқчи бўлган. Ўша пайтларда Муниса, Зилола каби исмлар урф эди. Туғруқхонада ҳатто йиғлаб, 'Шунақаям эски исм қўядими?' деб хафа бўлганлар. 'Моҳира ва Муниса бир-бирига жуда мос тушади', деб ният қилган эканлар. Ҳатто икки ҳафтача аразлаб ҳам юрганлар," — дея кулиб эслади у.

Шу билан бирга, актриса бугун Зебинисо исмини жуда яхши кўришини ҳам таъкидлади. Унинг айтишича, бу исмнинг маъноси ҳам жуда чиройли ва йиллар ўтиши билан у ўз исмига меҳр қўйган.

Зебо РаҳимоваМунисаЗебинисоИнтервью ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Бугун, 18:00Жеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаЖеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаБугун, 17:56Актриса Барчин Ғофуровага юборилган сирли гуллар тармоқларда муҳокамада!Актриса Барчин Ғофуровага юборилган сирли гуллар тармоқларда муҳокамада!Бугун, 17:46“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкин“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкинБугун, 17:08«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этди«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этдиБугун, 16:19Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида