“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкин

·29·Маданият
“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкин
Қисқача

Машҳур “Уйда ёлғиз” филмининг бош қаҳрамони Кевин МакКаллистерни гавдалантирган актёр Маколей Калкин Дисней билан янги филм ғоясини муҳокама қилгани сабабли узоқ йиллардан сўнг ўзининг афсонавий ролига қайтиши мумкин. Ҳозирча дастлабки босқичда бўлган лойиҳанинг янги сюжетига кўра, вояга етган фарзандли ота Кевин уй ташқарисида қолади, унинг ўғли еса ичкарида тузоқлар тайёрлаб отасини уйга киритмасликка ҳаракат қилади.

Машҳур “Уйда ёлғиз” (Home Alone) фильмининг бош қаҳрамони Кевин МакКаллистерни гавдалантирган актёр Маколей Калькин узоқ йиллардан сўнг ўзининг афсонавий ролига қайтиши мумкин. Хориж ОАВ хабарларига кўра, актёр Дисней билан янги фильм ғоясини муҳокама қилган ва лойиҳа ҳозирча дастлабки босқичда.

Маълум қилинишича, янги сюжетда Кевин энди вояга етган, фарзандли ота сифатида тасвирланади. Бироқ бу сафар воқеалар кутилмаган тарзда ривожланади: Кевиннинг ўзи уй ташқарисида қолади, ичкарида эса унинг ўғли турли тузоқлар тайёрлаб, отасини уйга киритмасликка ҳаракат қилади. Шу тариқа фильм асл воқеаларнинг замонавий ва тескари талқинини намойиш этиши мумкин.

Манбаларга кўра, Дисней ушбу ғояга ижобий муносабат билдирган. Бироқ лойиҳа ҳали расман тасдиқланмаган ва суратга олиш ишлари бошланганига оид расмий баёнот берилмаган.

Агар фильм амалга оширилса, Маколей Калькин қарийб 34 йилдан сўнг Кевин МакКаллистер образига қайтади. Бу эса миллионлаб мухлислар учун болалик хотираларини яна жонлантирадиган энг кутилган кино воқеаларидан бирига айланиши мумкин.

Маколей КалкинКевин МаккаллистерДиснейУйда ёлғиз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Бугун, 16:57«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этди«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этдиБугун, 16:19Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 16:05Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)Бугун, 14:21Хонанда Азода Истанбулда операция қилинди: хонанданинг сўзлари мухлисларини xавотирга солиб қўйди!Хонанда Азода Истанбулда операция қилинди: хонанданинг сўзлари мухлисларини xавотирга солиб қўйди!Бугун, 02:34Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Кеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида