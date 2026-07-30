Хонанда Азода Истанбулда операция қилинди: хонанданинг сўзлари мухлисларини xавотирга солиб қўйди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Азода операция ўтказиш учун Истанбулга йўл олди. У сафар олдидан ижтимоий тармоқда видео жойлаб, қийинчиликларга қарамай яхшиликка ишонишини билдирди.
"Йиғламайман, йиғлай олмайман, чунки ҳар бир қийинчиликдан сўнг албатта яхшилик келишига чин дилдан ишонаман", деб ёзди хонанда.
Кейинроқ унинг саҳифасида Азода операциядан соғ-омон чиққанини билдирувчи хабар пайдо бўлди. Унда хонанда учун дуо қилган барчага миннатдорлик билдирилган ва энди таҳлил натижалари кутилаётгани маълум қилинган.
Шунингдек, Азоданинг турмуш ўртоғи Истанбулда унинг ёнида экани ва мухлисларга хавотир олмаслик айтилган. Хонанданинг кузатувчилари изоҳларда унга тезроқ соғайиш ва мустаҳкам соғлиқ тиламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…