Starlink Starship қўнишини океандан тўғридан-тўғри узатди

·34·Техно
Starlink Starship қўнишини океандан тўғридан-тўғри узатди
Қисқача

SpaceX компанияси Starship фазовий кема тизимининг синов парвози вақтида океан ўртасидан туриб юқори сифатли жонли ефир намойиш етишга еришди. Ушбу мураккаб жараёнда Starlink сунъий йўлдош алоқаси ҳал қилувчи рол ўйнаб, кема океан узра ҳаракатланиб сувга қўнган пайтдаги тасвирларни реал вақт режимида Ерга узатди.

Космик тадқиқотлар ва телекоммуникация соҳасида навбатдаги муҳим технологик ютуқ қайд этилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Starship фазовий кема тизимининг навбатдаги синов парвози вақтида SpaceX компанияси океан ўртасидан туриб юқори сифатли жонли эфир намойиш этишга муваффақ бўлди. Ушбу мураккаб вазифани бажаришда Starlink сунъий йўлдош алоқаси ҳал қилувчи рол ўйнади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Океан бўйлаб барқарор алоқа ва ноёб кадрлар

Парвоз давомида компания мутахассислари кеманинг сувга қулаш ёки келгусида юмшоқ қўниш амалга ошириладиган ҳудудига махсус сузувчи буялар ўрнатдилар. Ушбу сариқ рангли қурилмаларга Starlink терминаллари жиҳозланган бўлиб, улар коинотдан ва сув сатидан олинаётган тасвирларни реал вақт режимида Ерга узатиб турди. Эълон қилинган видеоларда кема океан узра ҳаракатланиб, двигателлари ишлаб турган ҳолда сувга қандай келиб қўнгани ва улкан пуркашлар ҳосил қилгани аниқ кўринади.

Маълум бўлишича, тасвирга олиш жараёни кучли океан тўлқинлари ва доимий қайиқлар тебраниши шароитида кечган. Бироқ шунга қарамай, Starlink терминали минимал кечикиш билан ўта барқарор тасвир узатилишини таъминлаган. Видеокамера махсус мувозанатловчи осма мосламага ўрнатилган бўлиб, бу тўлқинлар таъсирини юмшатишга ва охирги сонияларни деярли тўғридан-тўғри эфирда кузатиш имконини берди.

Технологиянинг янги қирралари

Мазкур синов Starlink тизимининг нафақат қуруқликда, балки ҳаракатланувчи ва мураккаб шароитдаги денгиз платформаларида ҳам бенуқсон ишлашини амалда исботлади. Тизимдаги фазаланган антеннавор панжаралар туфайли терминаллар океаннинг олис қисмида ҳам алоқани узмаган ҳолда ишлай олади. Бу эса бундай ечимларнинг истиқболи нафақат космик технологиялар синовлари, балки бошқа соҳалар учун ҳам қанчалик муҳимлигини кўрсатади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу технология келгусида денгиз логистикаси, илмий-тадқиқот экспедициялари ҳамда қирғоқ инфратузилмасидан узоқда жойлашган объектларда ишончли интернет ва алоқани йўлга қўйишда кенг қўлланилиши мумкин. Оламшумул лойиҳалар учун бундай мобил ва ишончли тармоқлар ҳар қандай масофада маълумот алмашиш имкониятини кескин кенгайтиради.

Элон Маскнинг баҳоси ва келгуси режалар

Эслатиб ўтамиз, бироз олдин SpaceX асосчиси Элон Маск Starship'нинг ўн учинчи синов парвози натижаларини шахсан изоҳлаб ўтган эди. Унинг сўзларига кўра, космик кема юқори босқичининг Ҳинд океанига амалга оширган бошқариладиган қўниши ўта аниқлик билан бажарилган. Агар синов дастурида шундай вазифа қўйилганида, кема сувга эмас, балки тўғридан-тўғри учириш минорасининг механик «қўллари» ёрдамида ҳавода тутиб қолиниши ҳам мумкин эди.

Ҳозирги кунда SpaceX мутахассислари ушбу маълумотларни таҳлил қилган ҳолда кейинги парвозларга тайёргарлик кўрмоқда. Океандаги сузувчи буялар ёрдамида олинган тажриба ва синов кадрлари келгусида бошқариладиган қўниш технологияларини янада такомиллаштириш ҳамда уларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

StarshipStarlinkSpaceXЭлон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung яримўтказгичлар танқислиги 2028-йилгача давом этишини маълум қилдиSamsung яримўтказгичлар танқислиги 2028-йилгача давом этишини маълум қилдиБугун, 17:53Хитой генератив сунъий интеллект патенти бўйича дунёда етакчига айландиХитой генератив сунъий интеллект патенти бўйича дунёда етакчига айландиБугун, 15:57Россия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланадиРоссия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланадиБугун, 15:23Starship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасStarship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасБугун, 14:59Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиVolvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиБугун, 14:29Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди