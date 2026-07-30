Starlink Starship қўнишини океандан тўғридан-тўғри узатди
SpaceX компанияси Starship фазовий кема тизимининг синов парвози вақтида океан ўртасидан туриб юқори сифатли жонли ефир намойиш етишга еришди. Ушбу мураккаб жараёнда Starlink сунъий йўлдош алоқаси ҳал қилувчи рол ўйнаб, кема океан узра ҳаракатланиб сувга қўнган пайтдаги тасвирларни реал вақт режимида Ерга узатди.
Космик тадқиқотлар ва телекоммуникация соҳасида навбатдаги муҳим технологик ютуқ қайд этилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Starship фазовий кема тизимининг навбатдаги синов парвози вақтида SpaceX компанияси океан ўртасидан туриб юқори сифатли жонли эфир намойиш этишга муваффақ бўлди. Ушбу мураккаб вазифани бажаришда Starlink сунъий йўлдош алоқаси ҳал қилувчи рол ўйнади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Океан бўйлаб барқарор алоқа ва ноёб кадрларПарвоз давомида компания мутахассислари кеманинг сувга қулаш ёки келгусида юмшоқ қўниш амалга ошириладиган ҳудудига махсус сузувчи буялар ўрнатдилар. Ушбу сариқ рангли қурилмаларга Starlink терминаллари жиҳозланган бўлиб, улар коинотдан ва сув сатидан олинаётган тасвирларни реал вақт режимида Ерга узатиб турди. Эълон қилинган видеоларда кема океан узра ҳаракатланиб, двигателлари ишлаб турган ҳолда сувга қандай келиб қўнгани ва улкан пуркашлар ҳосил қилгани аниқ кўринади.
Маълум бўлишича, тасвирга олиш жараёни кучли океан тўлқинлари ва доимий қайиқлар тебраниши шароитида кечган. Бироқ шунга қарамай, Starlink терминали минимал кечикиш билан ўта барқарор тасвир узатилишини таъминлаган. Видеокамера махсус мувозанатловчи осма мосламага ўрнатилган бўлиб, бу тўлқинлар таъсирини юмшатишга ва охирги сонияларни деярли тўғридан-тўғри эфирда кузатиш имконини берди.
Технологиянинг янги қирралариМазкур синов Starlink тизимининг нафақат қуруқликда, балки ҳаракатланувчи ва мураккаб шароитдаги денгиз платформаларида ҳам бенуқсон ишлашини амалда исботлади. Тизимдаги фазаланган антеннавор панжаралар туфайли терминаллар океаннинг олис қисмида ҳам алоқани узмаган ҳолда ишлай олади. Бу эса бундай ечимларнинг истиқболи нафақат космик технологиялар синовлари, балки бошқа соҳалар учун ҳам қанчалик муҳимлигини кўрсатади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу технология келгусида денгиз логистикаси, илмий-тадқиқот экспедициялари ҳамда қирғоқ инфратузилмасидан узоқда жойлашган объектларда ишончли интернет ва алоқани йўлга қўйишда кенг қўлланилиши мумкин. Оламшумул лойиҳалар учун бундай мобил ва ишончли тармоқлар ҳар қандай масофада маълумот алмашиш имкониятини кескин кенгайтиради.
Элон Маскнинг баҳоси ва келгуси режаларЭслатиб ўтамиз, бироз олдин SpaceX асосчиси Элон Маск Starship'нинг ўн учинчи синов парвози натижаларини шахсан изоҳлаб ўтган эди. Унинг сўзларига кўра, космик кема юқори босқичининг Ҳинд океанига амалга оширган бошқариладиган қўниши ўта аниқлик билан бажарилган. Агар синов дастурида шундай вазифа қўйилганида, кема сувга эмас, балки тўғридан-тўғри учириш минорасининг механик «қўллари» ёрдамида ҳавода тутиб қолиниши ҳам мумкин эди.
Ҳозирги кунда SpaceX мутахассислари ушбу маълумотларни таҳлил қилган ҳолда кейинги парвозларга тайёргарлик кўрмоқда. Океандаги сузувчи буялар ёрдамида олинган тажриба ва синов кадрлари келгусида бошқариладиган қўниш технологияларини янада такомиллаштириш ҳамда уларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.
…