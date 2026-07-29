Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)

·105·Маданият
Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)

Хонанда Жаҳонгир Отажонов ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларидан бирида замонавий ҳаёт тарзи, пул ортидан қувиш ва инсоннинг ҳақиқий бахти ҳақида фикр билдирди.

Унинг таъкидлашича, бугунги кунда кўпчилик ҳаётини моддий бойликлар билан ўлчай бошлаган. Кимдир қанча пул топганини, қандай уй ёки қимматбаҳо машина сотиб олганини кўз-кўз қилишга интилади. Бироқ бундай ҳаёт тарзи инсонни ҳақиқий хотиржамлик ва бахтга етакламаслигини айтди.

Хонанда ҳозирда концерт дастури муносабати билан Москва шаҳрида бўлиб турганини, аммо у ерда ўзини зерикаётганини яширмади. Айтишича, унга шовқин-суронли шаҳар ҳаётидан кўра, Ўзбекистондаги ўз уйи ва оддий турмуш тарзи кўпроқ ёқади.

Отажоновнинг сўзларига кўра, у бўш вақтида уй ҳайвонларига қарашни хуш кўради. Сигир соғиш, қўй ва бошқа молларни парвариш қилиш унга алоҳида завқ бағишлайди. Бу каби оддий машғулотлар унга руҳий хотиржамлик ва ҳаётдан лаззат бағишлашини таъкидлади.

Қуйида Жаҳонгир Отажоновнинг ушбу мавзудаги видеомурожаатини томоша қилинг:

Видеода хонанда инсон ҳаётнинг ўткинчилигини унутмаслиги кераклигини таъкидлайди. Унинг фикрича, дунё мол-дунёси абадий эмас ва инсон бутун умрини фақат бойлик орттиришга бағишлаб қўймаслиги лозим.

«Бу дунё ўткинчи. Барибир абадий эмасмиз. Шунинг учун ҳаётдан завқланиб, яқинлар билан вақт ўтказиб, яшашни ҳам билиш керак», деган мазмундаги фикрлари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.

Хонанданинг ушбу мулоҳазалари турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар унинг ҳаёт ҳақидаги қарашларини қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар эса ҳар ким бахтни ўзи истаган тарзда топишини таъкидламоқда. Шунга қарамай, Отажоновнинг асосий ғояси бир нарсага бориб тақалади: пул муҳим, аммо инсон яшашнинг ўзи ҳам қадрли эканини унутмаслиги керак.

Жаҳонгир ОтажоновМоскваЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа: ўғлининг исмини мухлисларига эълон қилди!Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа: ўғлининг исмини мухлисларига эълон қилди!Бугун, 17:52Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)Бугун, 15:37Гулсанам Мамазоитова янги “Ғалате” таронасини тақдим этди (видео)Гулсанам Мамазоитова янги “Ғалате” таронасини тақдим этди (видео)Бугун, 14:54Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)Бугун, 14:34Хонанда Озода Нурсаидованинг сирли сафари манзили аниқланди!Хонанда Озода Нурсаидованинг сирли сафари манзили аниқланди!Бугун, 05:33Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!Бугун, 05:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида