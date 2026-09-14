Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таниқли журналист Амира Рашидованинг хонадонида қувончли кунлар! Журналистнинг ягона қизи Самира турмушга чиқмоқда.
Бу ҳақда Амира Рашидова ўзининг Instagram саҳифасида маълум қилди. У саҳифасига қизининг тўйига оид сурат ва видеоларни жойлаб, хонадонидаги шодиёнани мухлислари билан бўлишди.
Самиранинг янги ҳаёт остонасидаги қувончли кунлари яқинлашар экан, яқинлари ва оила аъзолари ҳам бу бахтли лаҳзаларга шерик бўлмоқда.
Таҳририятимиз номидан Самира ва унинг бўлажак турмуш ўртоғига оилавий бахт, мустаҳкам соғлик, меҳр-муҳаббат ва фаровон ҳаёт тилаймиз.
Изоҳлар 0
…