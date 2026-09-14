Энзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирди
Манчестер Сити жамоаси қийин кечган дерби баҳсида майдонда бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, Манчестер Юнайтед устидан драматик ғалабага эришди. Goal.com хабар беришича, ушбу муросасиз учрашувдан сўнг бош мураббий Энзо Мареска шогирдларининг кўрсатган иродаси ҳамда жамоавий руҳини юқори баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Олд Траффорд стадионида бўлиб ўтган ўйин мезбонлар ва меҳмонлар учун жуда кескин бошланди. Биринчи бўлимда Фил Фоден қизил карточка олиб майдонни эрта тарк этгач, Манчестер Сити жиддий қийинчиликка дуч келди ва ўйин режасини бутунлай ўзгартиришга мажбур бўлди.
Қизил карточка ва ўйин бурилишиФил Фоданнинг четлатилишига олиб келган баҳсли вазият ўйиннинг боришига ўз таъсирини кўрсатди. Шундан сўнг Пеп Гвардиола шогирдлари эмас, балки Энзо Мареска бошчилигидаги жамоа ҳимоявий қиёфага ўтиб, рақибга бўш зоналар қолдирмади.
Мареска BBC Match оф те Дай нашрига берган интервюсида ҳакам қарорига тўхталиб ўтди: "Қизил карточка адолатли эди, бироқ бу вазиятда Манчестер Юнайтед футболчиси Бруно Фернандешга ҳам шундай жазо берилиши керак эди, гап фақат биз ҳақимизда кетмаётганди", – дея таъкидлади мураббий.
Эрлинг Холанд голи атрофидаги мунозараларУчрашув тақдирини ҳал қилган ҳал қилувчи гол футбол жамоатчилиги ва мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Манчестер Юнайтед мухлислари Эрлинг Холанд гол урган вазиятда ўйиндан ташқари ҳолат (офсайд) борлигини иддао қилишди, бироқ узоқ давом этган VAR текширувидан сўнг гол ҳисобга олинди.
Бош мураббий бу вазиятга ўзининг қатъий муносабатини билдириб, ҳеч қандай қоидабузарлик бўлмаганини таъкидлади: "Менча, бу вазиятда ҳамма нарса тоза эди, гол аниқ онсиде ҳолатидан урилди", – деди Мареска баҳсли вазиятни изоҳлаб.
Ўйин охиригача рақибга қарши прессинг уюштириб, қарши ҳужумларга имкон бермаган Манчестер Сити муҳим уч очкони қўлга киритди. Ғалабадан сўнг ён чизиқда эмоцияларни яшира олмаган мутахассис бу ўзига хос дерби эканлигини ва жамоа учун бу ғалаба жуда қимматга тушишини қўшимча қилди.
Изоҳлар 0
…