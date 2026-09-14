Энзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирди

·11·Спорт
Энзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирди

Манчестер Сити жамоаси қийин кечган дерби баҳсида майдонда бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, Манчестер Юнайтед устидан драматик ғалабага эришди. Goal.com хабар беришича, ушбу муросасиз учрашувдан сўнг бош мураббий Энзо Мареска шогирдларининг кўрсатган иродаси ҳамда жамоавий руҳини юқори баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олд Траффорд стадионида бўлиб ўтган ўйин мезбонлар ва меҳмонлар учун жуда кескин бошланди. Биринчи бўлимда Фил Фоден қизил карточка олиб майдонни эрта тарк этгач, Манчестер Сити жиддий қийинчиликка дуч келди ва ўйин режасини бутунлай ўзгартиришга мажбур бўлди.

Қизил карточка ва ўйин бурилиши

Фил Фоданнинг четлатилишига олиб келган баҳсли вазият ўйиннинг боришига ўз таъсирини кўрсатди. Шундан сўнг Пеп Гвардиола шогирдлари эмас, балки Энзо Мареска бошчилигидаги жамоа ҳимоявий қиёфага ўтиб, рақибга бўш зоналар қолдирмади.

Мареска BBC Match оф те Дай нашрига берган интервюсида ҳакам қарорига тўхталиб ўтди: "Қизил карточка адолатли эди, бироқ бу вазиятда Манчестер Юнайтед футболчиси Бруно Фернандешга ҳам шундай жазо берилиши керак эди, гап фақат биз ҳақимизда кетмаётганди", – дея таъкидлади мураббий.

Эрлинг Холанд голи атрофидаги мунозаралар

Учрашув тақдирини ҳал қилган ҳал қилувчи гол футбол жамоатчилиги ва мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Манчестер Юнайтед мухлислари Эрлинг Холанд гол урган вазиятда ўйиндан ташқари ҳолат (офсайд) борлигини иддао қилишди, бироқ узоқ давом этган VAR текширувидан сўнг гол ҳисобга олинди.

Бош мураббий бу вазиятга ўзининг қатъий муносабатини билдириб, ҳеч қандай қоидабузарлик бўлмаганини таъкидлади: "Менча, бу вазиятда ҳамма нарса тоза эди, гол аниқ онсиде ҳолатидан урилди", – деди Мареска баҳсли вазиятни изоҳлаб.

Ўйин охиригача рақибга қарши прессинг уюштириб, қарши ҳужумларга имкон бермаган Манчестер Сити муҳим уч очкони қўлга киритди. Ғалабадан сўнг ён чизиқда эмоцияларни яшира олмаган мутахассис бу ўзига хос дерби эканлигини ва жамоа учун бу ғалаба жуда қимматга тушишини қўшимча қилди.

Энзо МарескаЭрлинг ХоландМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиХанси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиКеча, 23:37Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаМайкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаКеча, 23:31«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!Кеча, 22:41Евро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиЕвро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиКеча, 22:31Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Кеча, 22:20Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиЛамине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?