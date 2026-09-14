“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўрганди

·17·Дунё
“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўрганди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Турритопсис доҳрнии номли медуза, ўзининг ноёб қобилияти туфайли «ўлмас медуза» деб номланади, чунки у стресс ҳолатларида ривожланиш сиклини тескари йўналишда, яни вояга етган ҳолатдан полип босқичига қайтара олади.
  • Олимлар бу жараёнда ҳужайраларнинг трансдифференсиация орқали қайта ихтисослашиши муҳим рол ўйнашини аниқлаганлар ва бу жараён бир неча бор такрорланиши мумкин.

Табиатда қариш жараёнини гўёки ортга қайтара оладиган ноёб жонзот мавжуд. Унинг номи — Turritopsis dohrnii. Шу ғайриоддий қобилияти сабабли у илмий адабиётларда ва оммавий ахборот воситаларида «ўлмас медуза» номи билан машҳур.

Мазкур медуза вояга етганидан сўнг жароҳатланиш, ноқулай шароит ёки қариш каби кучли стресс ҳолатларига дуч келганда ривожланиш циклини тескари йўналишда давом эттира олади. Яъни у вояга етган медуза ҳолатидан яна полип деб аталадиган ёшроқ ривожланиш босқичига қайтади.

Бу жараёнда унинг танаси аввал оралиқ, цистага ўхшаш босқичга ўтади. Кейинчалик ҳужайралар ва тўқималар қайта ташкил топиб, полип шаклига келади. Олимлар бу жараёнда ҳужайраларнинг бир турдан бошқа турга қайта ихтисослашиши — трансдифференциация муҳим роль ўйнашини аниқлаган.

Энг қизиқ жиҳати шундаки, бу жараён фақат бир марта содир бўлиши билан чекланмайди. Тадқиқотларда Turritopsis dohrnii ҳаёт циклини бир неча бор қайтариши мумкинлиги кўрсатилган. Шу сабабли у қариш, регенерация ва ҳужайраларнинг қайта дастурланишини ўрганаётган олимлар учун қизиқарли организм ҳисобланади.

Qora fonda shaffof tanali va ingichka paypaslagichli ikkita meduza tasvirlangan.

Аммо «ўлмас медуза» деганда у ҳеч қачон ўлмайди, деб тушунмаслик керак. У ҳаёт циклини биологик жиҳатдан қайта бошлаш қобилиятига эга бўлса-да, ташқи таъсирлар, масалан, йиртқичлар ёки бошқа хавфлар сабаб нобуд бўлиши мумкин.

Шундай қилиб, Turritopsis dohrnii ҳақиқатан ҳам мавжуд ва унинг ҳаёт циклини «орқага қайтариш» қобилияти илмий жиҳатдан тасдиқланган. Бироқ «ўлмас» деган ном унинг мутлақ маънодаги абадий ҳаётини эмас, балки қариш ва ривожланиш циклини қайта бошлашдаги ноёб қобилиятини англатади.

Turritopsis dohrniiўлмас медузатрансдифференциациябиология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Биргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактБиргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактКеча, 23:39Эверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараЭверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараКеча, 23:32Наркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиНаркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиКеча, 23:08Буюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчиБуюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчиКеча, 22:14Америкалик аёл 700 минг долларга сохта тақинчоқлар сотиб олдиАмерикалик аёл 700 минг долларга сохта тақинчоқлар сотиб олдиКеча, 20:41Дунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқдиДунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқдиКеча, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди