Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди

·59·Маданият
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди

Санъаткор Илҳом Фармонов хонадонида қувончли кун бўлиб ўтди. Хонанданинг рафиқаси Нилуфар Фармонова таваллуд айёмини нишонлади. Шу муносабат билан Илҳом Фармонов турмуш ўртоғи учун ўзига хос ва унутилмас сюрприз тайёрлади.

Санъаткор рафиқасини хурсанд қилиш мақсадида унга янги автомобил совға қилди. Бу кутилмаган совға байрам иштирокчиларида ҳам катта таассурот қолдирди.

Туғилган кун муносабати билан ташкил этилган тадбирда санъаткорнинг яқинлари билан бирга таниқли санъат намояндалари ҳам меҳмон бўлди. Байрамона даврада илиқ тилаклар, самимий суҳбатлар ва кўтаринки кайфият ҳукм сурди.

Илҳом Фармоновнинг рафиқасига қилган совғаси ижтимоий тармоқларда ҳам эътибор қозонди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Бугун, 11:02Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Бугун, 10:34Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Бугун, 10:16Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Бугун, 09:34Мерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиМерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиКеча, 21:23Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?Кеча, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди