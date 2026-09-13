Эверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзара
Дунёдаги энг баланд чўққи Эверест нафақат альпинизм рамзи, балки инсон фаолиятининг табиатга таъсирини кўрсатувчи жиддий муаммога ҳам юз тутмоқда. Тоғнинг юқори лагерларида ташлаб кетилган чодирлар, кислород баллонлари ва турли чиқиндилар тўпланиб қолаётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда.
Йиллар давомида Эверестга чиқишга бўлган қизиқиш ортиб, тоққа ташриф буюрувчилар сони ҳам кўпайди. Натижада баланд тоғ шароитида қолиб кетаётган жиҳозлар ва бошқа чиқиндилар экологик муаммога айланмоқда.
Дунёнинг энг баланд нуқтасини забт этиш истаги ортидан инсоният ортида тонналаб чиқинди қолдирмоқда. Эверестнинг юқори қисмларида ташлаб кетилган чодирлар, кислород баллонлари ва бошқа буюмлар кўзга ташланади. Бундай чиқиндиларни олиб тушиш эса оғир ва хавфли шароит сабаб жуда мураккаб.
Муаммонинг асосий сабабларидан бири сифатида тижорат альпинизмининг кенгайиши ва чўққига чиқишни истовчилар сонининг ортиши кўрсатилмоқда.
Изоҳлар 0
…