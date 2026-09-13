“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?
“Севишганлар” мелодрамасида ёш бева аёл образини маҳорат билан ижро этиб, томошабинлар эътиборини қозонган Прити Жангиани аслида кино оламида узоқ қолмаган. Кўпчилик билмаслиги мумкин, аммо актриса фаолияти давомида саккизта фильмда суратга тушган ва турли тиллардаги лойиҳаларда иштирок этган.
Прити Жангиани 1980 йил 18 августда Мумбайда туғилган. Оиланинг кенжа қизи бўлган Прити катта опаси Дипа билан бирга 10 ёшигача малика бўлишни орзу қилган. Ҳатто ота-онаси унга чиройли тож ҳам совға қилган.
Орадан бир неча йил ўтиб, реклама агентлари ёш қизга эътибор қаратади. Суратга олишлар, реклама ва видеоклиплардаги иштироклар эса Притини шоу-бизнес оламига олиб киради. 1999 йилда Прити бир вақтнинг ўзида учта фильмда дебют қилади. У телугу, малаялам ва тамил тилларидаги лойиҳаларда роль ижро этиб, қисқа вақт ичида турли киноижодкорлар эътиборига тушади.
Қизиғи шундаки, “Севишганлар” Прити Жангианининг Болливуддаги илк филми бўлган бўлса-да, у бу пайтга келиб кино учун мутлақо янги актриса эмасди. Прити ҳатто Покистон киносида ҳам иштирок этади. Бироқ унинг роллари кўпинча иккинчи планда қолиб кетади. Актриса ўзини бошқа юлдузлардан ажратиб кўрсатиш қийинлашаётганини англагач, Болливудни тарк этишга қарор қилади.
Изоҳлар 0
…