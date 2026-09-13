“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?

·28·Маданият
“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?

Севишганлар” мелодрамасида ёш бева аёл образини маҳорат билан ижро этиб, томошабинлар эътиборини қозонган Прити Жангиани аслида кино оламида узоқ қолмаган. Кўпчилик билмаслиги мумкин, аммо актриса фаолияти давомида саккизта фильмда суратга тушган ва турли тиллардаги лойиҳаларда иштирок этган.

Прити Жангиани 1980 йил 18 августда Мумбайда туғилган. Оиланинг кенжа қизи бўлган Прити катта опаси Дипа билан бирга 10 ёшигача малика бўлишни орзу қилган. Ҳатто ота-онаси унга чиройли тож ҳам совға қилган.

Орадан бир неча йил ўтиб, реклама агентлари ёш қизга эътибор қаратади. Суратга олишлар, реклама ва видеоклиплардаги иштироклар эса Притини шоу-бизнес оламига олиб киради. 1999 йилда Прити бир вақтнинг ўзида учта фильмда дебют қилади. У телугу, малаялам ва тамил тилларидаги лойиҳаларда роль ижро этиб, қисқа вақт ичида турли киноижодкорлар эътиборига тушади.

Қизиғи шундаки, “Севишганлар” Прити Жангианининг Болливуддаги илк филми бўлган бўлса-да, у бу пайтга келиб кино учун мутлақо янги актриса эмасди. Прити ҳатто Покистон киносида ҳам иштирок этади. Бироқ унинг роллари кўпинча иккинчи планда қолиб кетади. Актриса ўзини бошқа юлдузлардан ажратиб кўрсатиш қийинлашаётганини англагач, Болливудни тарк этишга қарор қилади.

Прити ЖангианиСевишганларБолливудПокистон киноси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқдаКеча, 23:25BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилдиBTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилдиКеча, 12:00Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Кеча, 11:51Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)Кеча, 11:16Майкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиМайкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиКеча, 01:48Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Кеча, 01:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди