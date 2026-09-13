Биргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли факт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тасаввур қилинг: дунёдаги энг улкан ҳайвонлардан бири бўлган кўк китнинг тили бир неча тонна оғирликка эга бўлиши мумкин. Бу рақамнинг ўзиёқ табиатдаги улканлик чегаралари қанчалик ҳайратланарли эканини кўрсатади.
Кўк китнинг танаси ниҳоятда катта бўлгани сабабли унинг айрим аъзолари ҳам ҳайратланарли ўлчамларга етади. Ҳатто тили ҳам катта ҳайвоннинг ўзига яраша улкан бўлиши мумкин.
Биргина тилнинг оғирлиги айрим манбаларда бир неча тоннагача етиши мумкинлиги қайд этилади. Кўк кит асосан майда крилллар билан озиқланади. Овқатланиш вақтида у катта миқдордаги сув ва озуқани оғзига олади.
Кейин эса бален пластинкалари ёрдамида сувни чиқариб, криллларни ушлаб қолади. Шу тариқа улкан тана жуда майда жонзотлар ҳисобига энергия олади.
Изоҳлар 0
…