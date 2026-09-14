Манчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олинди
Англия Профессионал ўйинлар ҳакамлари қўмитаси Манчестер дербисида урилган низоли гол бўйича расмий баёнот берди. Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги учрашувда Эрлинг Холанд томонидан киритилган ғалаба голи ҳакамлик хатоси сифатида тан олинди ва бу қарор футбол жамоатчилигида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Олд Траффорд стадионида кечган баҳснинг 60-дақиқасида Эрлинг Холанд рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасига ғалаба келтирганди. Дастлаб майдондаги ҳакамлар ҳужумчининг ҳолатини офсайд деб топган бўлса-да, VAR тизими бу вазиятни қайта кўриб чиқиб, норасмий равишда голни ўқувчига ҳисоблади. Бироқ ҳакамлар корпуси кейинчалик видеоматериалларни ўрганиб чиқиб, жиддий хатога йўл қўйилганини тан олди.
VAR тизимининг тушунарсиз қарориҲакамлар қўмитасининг расмий баёнотида айтилишича, ҳужум вақтида Манчестер Сити яримҳимоячиси Энзо Фернандез тўпга тегинмагани боис вазият субъектив офсайд сифатида баҳоланган. Шунга қарамай, VAR ҳакамлари футболчининг рақиб ўйинига таъсирини етарлича баҳолай олмаган ва бош ҳакамга вазиятни майдон четида кўриб чиқишни тавсия қилиши шарт эди.
Ушбу ҳолат замонавий футбол технологиялари ва VAR тизимининг ишончлилиги борасида яна бир бор жиддий саволарни келтириб чиқарди. Масъуллар хатони тан олиб, Манчестер Юнайтед клуби вакиллари билан боғланишганини ва вазият тўлиқ таҳлил қилинишини маълум қилишди.
Майдон эгаларининг ҳақли норозилигиЎйин якунланганидан сўнг Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик ҳакамларнинг қароридан қаттиқ ғазабланганини яширмади. У замонавий технологиялар мавжуд бўлган бир пайтда бундай яққол хатоларга йўл қўйилаётганини тушунарсиз деб атади.
Майкл Керрик ҳакамлар раҳбари Ҳаурод Вебб ва унинг жамоасидан узр сўралиши эҳтимоли ҳақида гапирар экан, истеҳзоли тарзда узрни кутиб қолганини билдирди. Мураббийга ҳакамлар томонидан футболчининг ўйинга таъсир қилмагани ҳақида тушунтириш берилган, бироқ у бу мантиқни мутлақо тушунмаётганини таъкидлади.
Изоҳлар 0
…