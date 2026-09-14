Манчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олинди

·3·Спорт
Манчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олинди

Англия Профессионал ўйинлар ҳакамлари қўмитаси Манчестер дербисида урилган низоли гол бўйича расмий баёнот берди. Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги учрашувда Эрлинг Холанд томонидан киритилган ғалаба голи ҳакамлик хатоси сифатида тан олинди ва бу қарор футбол жамоатчилигида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олд Траффорд стадионида кечган баҳснинг 60-дақиқасида Эрлинг Холанд рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасига ғалаба келтирганди. Дастлаб майдондаги ҳакамлар ҳужумчининг ҳолатини офсайд деб топган бўлса-да, VAR тизими бу вазиятни қайта кўриб чиқиб, норасмий равишда голни ўқувчига ҳисоблади. Бироқ ҳакамлар корпуси кейинчалик видеоматериалларни ўрганиб чиқиб, жиддий хатога йўл қўйилганини тан олди.

VAR тизимининг тушунарсиз қарори

Ҳакамлар қўмитасининг расмий баёнотида айтилишича, ҳужум вақтида Манчестер Сити яримҳимоячиси Энзо Фернандез тўпга тегинмагани боис вазият субъектив офсайд сифатида баҳоланган. Шунга қарамай, VAR ҳакамлари футболчининг рақиб ўйинига таъсирини етарлича баҳолай олмаган ва бош ҳакамга вазиятни майдон четида кўриб чиқишни тавсия қилиши шарт эди.

Ушбу ҳолат замонавий футбол технологиялари ва VAR тизимининг ишончлилиги борасида яна бир бор жиддий саволарни келтириб чиқарди. Масъуллар хатони тан олиб, Манчестер Юнайтед клуби вакиллари билан боғланишганини ва вазият тўлиқ таҳлил қилинишини маълум қилишди.

Майдон эгаларининг ҳақли норозилиги

Ўйин якунланганидан сўнг Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик ҳакамларнинг қароридан қаттиқ ғазабланганини яширмади. У замонавий технологиялар мавжуд бўлган бир пайтда бундай яққол хатоларга йўл қўйилаётганини тушунарсиз деб атади.

Майкл Керрик ҳакамлар раҳбари Ҳаурод Вебб ва унинг жамоасидан узр сўралиши эҳтимоли ҳақида гапирар экан, истеҳзоли тарзда узрни кутиб қолганини билдирди. Мураббийга ҳакамлар томонидан футболчининг ўйинга таъсир қилмагани ҳақида тушунтириш берилган, бироқ у бу мантиқни мутлақо тушунмаётганини таъкидлади.

Манчестер СитиМанчестер ЮнайтедЭрлинг ХоландVARАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиЭнзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиБугун, 00:18Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиХанси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиКеча, 23:37Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаМайкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаКеча, 23:31«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!Кеча, 22:41Евро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиЕвро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиКеча, 22:31Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Кеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?