Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ норозилигини билдирди.
- Унинг фикрича, Эрлинг Холанднинг голига сабаб бўлган вазиятда офсайд бўлган ва бу қарор футбол қоидаларининг талқинини мураккаблаштирмоқда.
- Керрикнинг таъкидлашича, бундай қарорлар ҳимоячилар учун муаммо туғдиради ва футбол келажаги учун хавотирли.
Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида кечган марказий Манчестер дербиси катта баҳсталаб вазият ва ҳакамлик қарорлари атрофидаги кескин эътирозларга сабаб бўлди. "Олд Траффорд" стадионида бўлиб ўтган баҳсда мезбонлар минимал 0:1 ҳисобида мағлубиятга учради. Ўйиндан кейин Манчестер Юнайтед бош мураббийи вазифасини бажарувчи Майкл Керрик учрашувдаги ҳакамлик стандартлари ва VAR тизими ишлаш принципини кескин танқид остига олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашри хабар беришича, тақдирни ҳал қилган ягона гол иккинчи бўлимда Эрлинг Холанд томонидан киритилди. Ушбу вазиятда майдондаги ҳакамлар дастлаб ўйиндан ташқари ҳолат (офсайд) қайд этганди, бироқ Видео ёрдамчи ҳакамлар (VAR) хонасидан узоқ давом этган маслаҳатлашувлардан сўнг гол ҳисобга олинди. Бу қарор "Манчестер Юнайтед" мураббийлар штаби ва мухлисларида кучли норозилик ҳамда шубҳа уйғотди.
Баҳсли эпизод ва тушунмовчиликларМазкур можароли вазият Ёшко Гвардиолнинг жарима майдончасига узатган тўпи ва унга ҳаракат қилган футболчилар билан боғлиқ бўлди. Аргентиналик ярим ҳимоячи Фернандес Йошко Гвардиолнинг зарбаси пайтида офсайд ҳолатида бўлган. У тўпга тегинмаган бўлса-да, дивинг-ҳед (шўнғиб бош билан зарба бериш) усулида ҳаракат қилиб, бевосита "Манчестер Юнайтед" ҳимоячиси Лисандро Мартинеснинг кўриш чизиғини тўсиб қўйганди.
Мезбонлар футболчилари Фернандеснинг бу ҳаракати Лисандро Мартинесни иккиланишга солгани ва орқа устунда турган Эрлинг Холанднинг гол уришига шароит яратганини таъкидлашди. Бироқ Матт Доноҳуе бошчилигидаги VAR жамоаси Фернандес тўпга тегмагани, дарвозабон ёки ҳимоячининг тўпга борадиган йўлини жисмонан тўсиб қўймагани учун қоидабузарлик йўқ деб топди ва голни қонуний деб топди.
Майкл Керрикнинг кескин муносабатиЎйиндан кейинги матбуот анжуманида Майкл Керрик ҳакамларнинг бу тушунтиришини мутлақо асоссиз ва хавотирли деб атади. Унинг сўзларига кўра, замонавий технологиялар ва офисдаги ҳакамлар ёрдамида қабул қилинаётган бундай қарорлар футбол қоидаларининг талқинини янада чигаллаштирмоқда.
"Бу жуда ҳайратланарли тушунтириш", – деди Майкл Керрик ўйин якунида Sky Sports телеканалига берган интервюсида. Мутахассиснинг таъкидлашича, агар ўйинда фаол қатнашмаслик деб айнан шундай вазиятлар тушунилса, бу ҳимоячилар учун улкан муаммоларни келтириб чиқаради ва футболнинг келажаги учун хавотирли сигнал ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…