Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабда

·8·Спорт
Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ норозилигини билдирди.
  • Унинг фикрича, Эрлинг Холанднинг голига сабаб бўлган вазиятда офсайд бўлган ва бу қарор футбол қоидаларининг талқинини мураккаблаштирмоқда.
  • Керрикнинг таъкидлашича, бундай қарорлар ҳимоячилар учун муаммо туғдиради ва футбол келажаги учун хавотирли.

Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида кечган марказий Манчестер дербиси катта баҳсталаб вазият ва ҳакамлик қарорлари атрофидаги кескин эътирозларга сабаб бўлди. "Олд Траффорд" стадионида бўлиб ўтган баҳсда мезбонлар минимал 0:1 ҳисобида мағлубиятга учради. Ўйиндан кейин Манчестер Юнайтед бош мураббийи вазифасини бажарувчи Майкл Керрик учрашувдаги ҳакамлик стандартлари ва VAR тизими ишлаш принципини кескин танқид остига олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашри хабар беришича, тақдирни ҳал қилган ягона гол иккинчи бўлимда Эрлинг Холанд томонидан киритилди. Ушбу вазиятда майдондаги ҳакамлар дастлаб ўйиндан ташқари ҳолат (офсайд) қайд этганди, бироқ Видео ёрдамчи ҳакамлар (VAR) хонасидан узоқ давом этган маслаҳатлашувлардан сўнг гол ҳисобга олинди. Бу қарор "Манчестер Юнайтед" мураббийлар штаби ва мухлисларида кучли норозилик ҳамда шубҳа уйғотди.

Баҳсли эпизод ва тушунмовчиликлар

Мазкур можароли вазият Ёшко Гвардиолнинг жарима майдончасига узатган тўпи ва унга ҳаракат қилган футболчилар билан боғлиқ бўлди. Аргентиналик ярим ҳимоячи Фернандес Йошко Гвардиолнинг зарбаси пайтида офсайд ҳолатида бўлган. У тўпга тегинмаган бўлса-да, дивинг-ҳед (шўнғиб бош билан зарба бериш) усулида ҳаракат қилиб, бевосита "Манчестер Юнайтед" ҳимоячиси Лисандро Мартинеснинг кўриш чизиғини тўсиб қўйганди.

Мезбонлар футболчилари Фернандеснинг бу ҳаракати Лисандро Мартинесни иккиланишга солгани ва орқа устунда турган Эрлинг Холанднинг гол уришига шароит яратганини таъкидлашди. Бироқ Матт Доноҳуе бошчилигидаги VAR жамоаси Фернандес тўпга тегмагани, дарвозабон ёки ҳимоячининг тўпга борадиган йўлини жисмонан тўсиб қўймагани учун қоидабузарлик йўқ деб топди ва голни қонуний деб топди.

Майкл Керрикнинг кескин муносабати

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Майкл Керрик ҳакамларнинг бу тушунтиришини мутлақо асоссиз ва хавотирли деб атади. Унинг сўзларига кўра, замонавий технологиялар ва офисдаги ҳакамлар ёрдамида қабул қилинаётган бундай қарорлар футбол қоидаларининг талқинини янада чигаллаштирмоқда.

"Бу жуда ҳайратланарли тушунтириш", – деди Майкл Керрик ўйин якунида Sky Sports телеканалига берган интервюсида. Мутахассиснинг таъкидлашича, агар ўйинда фаол қатнашмаслик деб айнан шундай вазиятлар тушунилса, бу ҳимоячилар учун улкан муаммоларни келтириб чиқаради ва футболнинг келажаги учун хавотирли сигнал ҳисобланади.

Манчестер ЮнайтедМанчестер СитиМайкл КеррикVARЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиХанси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиКеча, 23:37«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!Кеча, 22:41Евро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиЕвро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиКеча, 22:31Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Кеча, 22:20Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиЛамине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиКеча, 21:59Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?