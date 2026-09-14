Блогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтди

·2·Маданият
Блогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бир неча блогер ва вайнчилар ўз видеоларининг ғояларини асосан шахсий ҳаётларидан, атроф-муҳитдаги ҳаётдан илҳомланишдан ёки жамоавий ижодий жараёндан олади.
  • Зебо Рахимова, Дилшода Рустамжонова, Мўмин Иброҳимов ва Улуғбек ChatGPTдан фойдаланмасликларини, чунки бу сунъийликни келтириб чиқаришини ва ижодий жараёнга салбий таъсир кўрсатишини таъкидладилар.

Бир неча блогер ва вайнчилар Afisha'га берган интервюсида видеолари учун ғояларни қаердан олиши, сценарий ёзишда ChatGPTдан фойдаланиш-фойдаланмаслиги ҳақида гапирди.

Уларга “Мавзуларни қаердан оласиз? Одамларнинг ҳикоялари ва изоҳларини ўқийсизми, ҳаётни кузатасизми ёки кўпчилик мурожаат қилаётган ChatGPTдан фойдаланасизми?” дея савол берилди.

Актриса ва блогер Зебо Рахимова ChatGPT ёрдамида ёзилган сценарийларни ёқтирмаслигини айтди. Унинг таъкидлашича, бундай матнларда сунъийлик сезилади.

“ChatGPT қилиб берадиган сценарийларни ёмон кўраман. Кўпчиликда кўрганман, шундоқ сезилади — сунъийлиги бор, унда қалб йўқ. Бизда сценарийларни Умид ака ёзадилар. Тўлиқ уларга ишонганмиз, жуда зўр ҳазиллар ёзадилар”, деди Зебо Рахимова.

Дилшода Рустамжонова эса видеоларидаги ғояларни асосан шахсий ҳаётидан олишини таъкидлади.

“Фақат ўз ҳаётимдан олиб чиқаман. Ҳамма видеоларимнинг 15–20 фоизи шахсий ҳаётим билан боғлиқ. ChatGPTдан умуман фойдаланмайман”, деди у.

Mo'min Live жамоаси аъзоси Мўмин Иброҳимов ҳам ChatGPTдан фойдаланмаслигини айтди. Унинг сўзларига кўра, жамоада 8–9 кишидан иборат ижодий гуруҳ шаклланган ва ғоялар биргаликда ишлаб чиқилади.

“Бизда умумий команда бор. Ҳаммамиз бир жойга ўтириб, атрофимиздаги ҳаётдан илҳомланамиз ва турли тасаввурий нарсаларни ўйлаб топишга ҳаракат қиламиз”, деди Мўмин Иброҳимов.

Mitti.me жамоаси аъзоси Улуғбек эса ижодкорлар ChatGPT ёзган матнни тезда пайқашини таъкидлади. Унинг айтишича, жамоа ғояларни ўзлари ишлаб чиқади ва бунинг учун ссенарист билан ҳамкорлик қилади.

“ChatGPTда ёзилганини ижодкорлар бир қарашда билади. Гап-сўзларнинг кетма-кетлигидан ҳам сезилади. Шунинг учун биз табиий илҳомланиб, умумий ғоя ва концепцияни ўзимиз ишлаб чиқамиз. Жамоамизда ссенарист бор, керак бўлса, қўшимча ссенаристларни ҳам жалб қиламиз”, деди Улуғбек.

Zebo_RahimovaMo'min_LiveChatGPT_foydalanishAfisha_intervyu
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?Кеча, 23:46“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқдаКеча, 23:25BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилдиBTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилдиКеча, 12:00Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Кеча, 11:51Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)Кеча, 11:16Майкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиМайкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиКеча, 01:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди