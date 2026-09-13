Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтди

·19·Спорт
Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Барселона сафарда Левантени 4:2 ҳисобида мағлуб этди, бунда Ламине Ямал пеналтини аниқ амалга ошириб, жамоасининг учинчи голига муаллифлик қилди.
  • Ямал ХХИ асрда Лионель Мессидан кейинги буюк натижани такрорлаб, кетма-кет учинчи ўйинда дубл қайд этди ва Ла Лиганинг дастлабки бешта турида шундай кўрсаткич қайд этган иккинчи барселонали футболчига айланди.

Испания чемпионатининг навбатдаги турида қизиқарли ва голларга бой ўйин намойиш этган Барселона сафарда Левантени таслим этди. Эстади Сиутат де Валенсиа стадионида кечган баҳсда каталонияликлар рақиб дарвозасига жавобсиз тўплар киритиб, якунда 4:2 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашувдаги энг муҳим ва муҳокамаларга сабаб бўлган вазиятлардан бири пеналти тепиш ҳуқуқи билан боғлиқ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг 5-дақиқасидаёқ Хави Эспарт ҳисобни очган бўлса, кўп ўтмай Ламине Ямал устунликни оширди. Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар фойдасига белгиланган 11 метрлик жарима зарбасини тажрибали Рафиня бажариши кутилган эди. Бироқ тўп олдига ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал келиб, зарбани аниқ ижро этди ва жамоасининг учинчи голига муаллифлик қилди. Ушбу кутилмаган қарор ўйиндан кейинги матбуот анжуманида журналистларнинг асосий саволларидан бирига айланди.

Ламине Ямалнинг тарихий натижаси

Пеналтини муваффақиятли амалга оширган Ламине Ямал ХХИ асрда Лионель Мессидан кейинги буюк натижани такрорлади. У кетма-кет учинчи ўйинда дубл қайд этиб, Ла Лиганинг дастлабки бешта турида шундай кўрсаткич қайд этган иккинчи барселонали футболчига айланди. Бунгача фақатгина Лионель Месси 2012/13 йилги мавсумда шундай муваффақиятга эришган эди. Ҳозирда Ямал ҳисобидаги мамлакат чемпионати голлари сони 6 тага етди.

Ушбу натижа орқали истеъдодли ҳужумчи тўпурарлар пойгасида Рафиня, Килиан Мбаппе ва Серхио Камеё билан бир хил кўрсаткич қайд этиб турибди. Каталония клуби эса жорий мавсумдаги дастлабки бешта ўйинда рақиблар дарвозасига нақ 20 та гол уришга муваффақ бўлди.

Ханси Фликнинг изоҳи ва мураббийлар штаби қарори

Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Ханси Флик жамоада пеналтиларни тепиш тартиби қандай белгиланишига ойдинлик киритди. Германиялик мутахассис бу қарор ёлғиз унинг ўзига боғлиқ эмаслигини таъкидлади. "Мен пеналтини ким тепишини ўзим ҳал қилмайман, буни мураббийлар штаби белгилайди. Майдонда ўзини тайёр сезган футболчи тўпни олиб тепади", – деди мураббий.

Мураббийнинг бу сўзлари техник штаб ҳамда футболчилар ўртасидаги ўзаро ишонч юқори даражада эканини кўрсатади. Охирида рақибнинг фаол қаршилигига учраганига қарамай, ҳакам қўшиб берган дақиқаларда Карим Адееми ғалабага нуқта қўйди. Натижада Барселона 15 очко жамғариб, Ла Лига турнир жадвалида яққол пешқадамликни сақлаб қолди.

БарселонаХанси ФликЛамине ЯмалЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаМайкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаКеча, 23:31«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!Кеча, 22:41Евро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиЕвро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиКеча, 22:31Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Кеча, 22:20Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиЛамине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиКеча, 21:59Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?