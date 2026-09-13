Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Барселона сафарда Левантени 4:2 ҳисобида мағлуб этди, бунда Ламине Ямал пеналтини аниқ амалга ошириб, жамоасининг учинчи голига муаллифлик қилди.
- Ямал ХХИ асрда Лионель Мессидан кейинги буюк натижани такрорлаб, кетма-кет учинчи ўйинда дубл қайд этди ва Ла Лиганинг дастлабки бешта турида шундай кўрсаткич қайд этган иккинчи барселонали футболчига айланди.
Испания чемпионатининг навбатдаги турида қизиқарли ва голларга бой ўйин намойиш этган Барселона сафарда Левантени таслим этди. Эстади Сиутат де Валенсиа стадионида кечган баҳсда каталонияликлар рақиб дарвозасига жавобсиз тўплар киритиб, якунда 4:2 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашувдаги энг муҳим ва муҳокамаларга сабаб бўлган вазиятлардан бири пеналти тепиш ҳуқуқи билан боғлиқ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг 5-дақиқасидаёқ Хави Эспарт ҳисобни очган бўлса, кўп ўтмай Ламине Ямал устунликни оширди. Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар фойдасига белгиланган 11 метрлик жарима зарбасини тажрибали Рафиня бажариши кутилган эди. Бироқ тўп олдига ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал келиб, зарбани аниқ ижро этди ва жамоасининг учинчи голига муаллифлик қилди. Ушбу кутилмаган қарор ўйиндан кейинги матбуот анжуманида журналистларнинг асосий саволларидан бирига айланди.
Ламине Ямалнинг тарихий натижасиПеналтини муваффақиятли амалга оширган Ламине Ямал ХХИ асрда Лионель Мессидан кейинги буюк натижани такрорлади. У кетма-кет учинчи ўйинда дубл қайд этиб, Ла Лиганинг дастлабки бешта турида шундай кўрсаткич қайд этган иккинчи барселонали футболчига айланди. Бунгача фақатгина Лионель Месси 2012/13 йилги мавсумда шундай муваффақиятга эришган эди. Ҳозирда Ямал ҳисобидаги мамлакат чемпионати голлари сони 6 тага етди.
Ушбу натижа орқали истеъдодли ҳужумчи тўпурарлар пойгасида Рафиня, Килиан Мбаппе ва Серхио Камеё билан бир хил кўрсаткич қайд этиб турибди. Каталония клуби эса жорий мавсумдаги дастлабки бешта ўйинда рақиблар дарвозасига нақ 20 та гол уришга муваффақ бўлди.
Ханси Фликнинг изоҳи ва мураббийлар штаби қарориУчрашувдан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Ханси Флик жамоада пеналтиларни тепиш тартиби қандай белгиланишига ойдинлик киритди. Германиялик мутахассис бу қарор ёлғиз унинг ўзига боғлиқ эмаслигини таъкидлади. "Мен пеналтини ким тепишини ўзим ҳал қилмайман, буни мураббийлар штаби белгилайди. Майдонда ўзини тайёр сезган футболчи тўпни олиб тепади", – деди мураббий.
Мураббийнинг бу сўзлари техник штаб ҳамда футболчилар ўртасидаги ўзаро ишонч юқори даражада эканини кўрсатади. Охирида рақибнинг фаол қаршилигига учраганига қарамай, ҳакам қўшиб берган дақиқаларда Карим Адееми ғалабага нуқта қўйди. Натижада Барселона 15 очко жамғариб, Ла Лига турнир жадвалида яққол пешқадамликни сақлаб қолди.
Изоҳлар 0
…