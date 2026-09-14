Ғазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишлар

·4·Маданият
Ғазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишлар

Исроиллик режиссёрлар Юваль Абрахам ва Рейчел Сзорнинг Ғазодаги уруш ҳақида суратга олган “NAZA” ҳужжатли фильми Венетсия халқаро кинофестивалида томошабинлар томонидан қарийб 25 дақиқа давомида олқишланди. 80 дақиқалик картина фестивалнинг асосий танловида намойиш этилди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Фильм 10 сентябрь куни илк бор оммага тақдим этилди. Унинг намойишидан сўнг давом этган 24,5 дақиқалик олқишлар Венетсия кинофестивали тарихидаги энг узоқ давом этган олқиш сифатида қайд этилди.

“NAZA” қарийб уч йил давом этган журналистик суриштирув асосида яратилган. Унда Исроил армияси ва разведка тизимида ишлаган 24 нафар ҳарбий хизматчи ҳамда разведка ходимининг аноним кўрсатмаларидан фойдаланилган. Суҳбатдошларнинг шахси сир сақланган, уларнинг айримлари овози ва ташқи кўриниши ўзгартирилган ҳолда фильмга киритилган.

Картинада “Lavender” деб аталувчи сунъий интеллект ёрдамидаги тизимга ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Фильмда интервью берган манбаларнинг айтишича, тизим Ғазодаги телефон қўнғироқлари, одамларнинг ҳаракати ва алоқалари ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилиб, эҳтимолий нишонларни аниқлашда қўлланган.

“NAZA” фильми Юваль Абрахам ва Рейчел Сзорнинг аввалги “No Other Land” картинасидаги ишларидан кейинги лойиҳаси ҳисобланади. Мазкур фильм 2025 йилда “Энг яхши ҳужжатли фильм” йўналишида “Оскар” мукофотини қўлга киритган.

Юваль АбрахамРейчел СзорГаза соғысыВенетсия кинофестивали
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Бугун, 01:24Блогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтдиБлогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтдиБугун, 01:08“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?Кеча, 23:46“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқдаКеча, 23:25BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилдиBTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилдиКеча, 12:00Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Кеча, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди