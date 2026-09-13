“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда
Бугун дунёнинг миллионлаб томошабинларига кулги улашган афсонавий актёр Рован Аткинсоннинг туғилган куни. Машҳур “Жаноб Бин” образи билан танилган актёр 71 ёшни қарши олди.
Рован Аткинсоннинг ижоди комедияда сўз ҳар доим ҳам шарт эмаслигини исботлади. Унинг юз ифодалари, ўзига хос ҳаракатлари ва бетакрор мимикаси тил ва чегаралардан қатъи назар, томошабинларни кулдира олди.
“Жаноб Бин” образи эса вақт ўтиши билан оддий қаҳрамондан бутун дунё таниган комедия тимсолига айланди. Афсонавий яшил Мини автомобили, доимий ҳамроҳи бўлган айиқчаси, ноодатий ҳаракатлари ва унутилмас мимикалари “Жаноб Бин” образининг ажралмас қисмига айланди.
Унинг саҳнадаги ва экрандаги чиқишларини томоша қилиб улғайган авлодлар учун Аткинсон ижоди ҳанузгача ўзига хос носталгия ва қувонч манбаи бўлиб қолмоқда.
71 ёшида ҳам Рован Аткинсон ўз ижоди билан кулги ва яхши кайфиятнинг ёши йўқлигини эслатиб туради. Унинг қаҳрамони эса янги авлодлар орасида ҳам машҳурлигини йўқотмаяпти.
Изоҳлар 0
…