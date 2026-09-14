Қоидага амал қилган скутер ва мопедчилар совға билан тақдирланмоқда

·0·Жамият
Қоидага амал қилган скутер ва мопедчилар совға билан тақдирланмоқда

Қашқадарё вилоятида скутер ва мопед ҳайдовчилари ўртасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга қаратилган тарғибот ишлари олиб борилмоқда.

Вилоят ИИБ ЖХХ ЙҲХБ ходимлари йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилаётган намунали ҳайдовчиларни аниқлаб, уларга эсдалик совғалари топширмоқда. Шу билан бирга, ҳайдовчиларга ҳимоя воситаларидан фойдаланиш, белгиланган тезлик меъёрларига амал қилиш ва йўлда хавфсиз ҳаракатланиш бўйича тушунтиришлар берилмоқда.

Бундан ташқари, скутер ва мопед савдоси билан шуғулланувчи тадбиркорлар билан ҳам тарғибот ишлари ташкил этилмоқда. Уларга харидорларга транспорт воситасининг жамланмасида кўрсатилган хавфсизлик шлеми ва нур қайтарувчи камзулни тўлиқ тақдим этиш, шунингдек, олди-сотди ҳамда бошқа зарур ҳужжатларни белгиланган тартибда расмийлаштириш лозимлиги тушунтирилмоқда.

Мутасаддилар ҳайдовчиларни йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилиш, ҳимоя воситаларидан фойдаланиш ва йўлда хавфсизлик талабларига амал қилишга чақирмоқда.

Қашқадарё вилоятиИИБ ЖХХ ЙҲХБскутер ва мопедйўл ҳаракати хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорва бозорида ҳаммани ҳайратга солган қўй: унинг кўриниши сир бўлиб қолмоқдаЧорва бозорида ҳаммани ҳайратга солган қўй: унинг кўриниши сир бўлиб қолмоқдаКеча, 23:04Олийгоҳ талабалари ижара тўловини қоплаш учун онлайн ариза бериш тартиби...Олийгоҳ талабалари ижара тўловини қоплаш учун онлайн ариза бериш тартиби...Кеча, 22:24Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...Кеча, 19:36Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?Кеча, 18:4050 ёшдан ошган аёллар ҳам она бўлди: Ўзбекистонда янги статистика50 ёшдан ошган аёллар ҳам она бўлди: Ўзбекистонда янги статистикаКеча, 12:58Malibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўрадиMalibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўрадиКеча, 11:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)