Покистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқда

·3·Дунё
Покистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқда

Покистонда тўй ва бошқа тадбирларда горилла костюмидаги раққосларнинг чиқиши янги трендга айланмоқда. Лаҳорда фаолият юритувчи махсус хизматлар тўйлар, туғилган кунлар ва турли байрамларда меҳмонларни кўнгил очишга чорлаётган горилла образидаги раққосларни таклиф қилмоқда.

Тўлиқ ҳаво билан шишириладиган улкан костюмларда чиқиш қилаётган раққослар даврага тушиб, сакраб рақсга тушади, меҳмонларни ҳам ўзига қўшиб, тадбирга янада кўтаринки кайфият бағишлайди. Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеолар эса ушбу ноодатий томошанинг машҳурлигини янада оширмоқда.

Қизиқ томони, горилла тренди қўшни Ҳиндистонда ҳам 2026 йил бошидан тўй маросимларида оммалаша бошлаган. Айрим тўйларда горилла костюмидаги раққослар келин-куёв ва меҳмонлар билан бирга рақсга тушиб, давранинг асосий қаҳрамонига айланмоқда.

Тренд нафақат тўйларда, балки туғилган кунлар ва университет тадбирлари каби бошқа маросимларда ҳам кўриниш бера бошлаган. Покистоннинг Dawn нашри бундай чиқишлар университет тадбирлари ва турли байрамларга ҳам кириб келаётганини қайд этган.

Сизнингча, ўзбек тўйларида ҳам горилла костюмидаги раққосларнинг чиқиши қизиқ бўлармиди? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

ПокистонЛаҳоргорилла костюмиDawn
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўрганди“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўргандиБугун, 01:35Биргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактБиргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактКеча, 23:39Эверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараЭверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараКеча, 23:32Наркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиНаркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиКеча, 23:08Буюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчиБуюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчиКеча, 22:14Америкалик аёл 700 минг долларга сохта тақинчоқлар сотиб олдиАмерикалик аёл 700 минг долларга сохта тақинчоқлар сотиб олдиКеча, 20:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди