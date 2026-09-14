Рухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирланди

·8·Маданият
Рухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирланди

Хонанда Рухшона МДҲ миқёсида ўтказилган халқаро кўрик-танловда медал билан тақдирланди. Тақдирлаш маросимида санъаткорга, шунингдек, «Ўз касбининг фидойиси» номли сертификат ҳам топширилди.

Рухшона ушбу хушхабарни Instagram саҳифасида эълон қилган сурат ва видеолари орқали маълум қилди. Хонанда учун мазкур эътироф ижодий фаолиятидаги муҳим ютуқлардан бири бўлди. У тадбирдан олинган лавҳаларни мухлислари билан бўлишиб, қувончини уларга ҳам улашди.

Ушбу видео ва расмлар остида хонанда ўзининг 16 йилдан ортиқ ижодий фаолияти давомида эришган навбатдаги ютуғидан мамнун эканини билдириб, «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирланганини маълум қилган.

«16 йилдан ошиқ ижод қилиб келяпман! Беҳисоб шукур! Кучли эркак — аёли ғалаба қозонганида уни қўллаб-қувватлайди ва ёнида туради. Заиф эркак эса: “Нега унга, менга эмас?” — деб сўрайди. “Ўз касбининг фидойиси” медали билан тақдирландим! Ҳаммангизга катта раҳмат! “Хизмат кўрсатган артист” унвони ҳам насиб қилсин», — дея ёзиб қолдирган хонанда.

O'zbekiston bayrog'i oldida erkak va "O'z kasbining fidoyisi" mukofotini tutgan ayol turibdi.
РухшонаМДҲЎз касбининг фидойисиХонанда Рухшона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларҒазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларБугун, 01:56Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Бугун, 01:24Блогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтдиБлогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтдиБугун, 01:08“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?“Севишганлар”даги ёш бева аёл Прити Жангиани: машҳур актриса нега Болливудни тарк этди?Кеча, 23:46“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқдаКеча, 23:25BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилдиBTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилдиКеча, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди