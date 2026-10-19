“Осиё гўзали” Шахризода Мадаминова: “Ўзбек йигитига турмушга чиқмайман”

·1·Маданият
“Осиё гўзали” Шахризода Мадаминова: “Ўзбек йигитига турмушга чиқмайман”

“Осиё гўзали” номи билан танилган модель Шахризода Мадаминова ўзбек йигитларига турмушга чиқиш ниятида эмаслигини билдирди. Унинг фикрича, бўлажак бахти хорижда бўлиши мумкин.

Модель бу қарашига сабаб сифатида ўзбек йигитлари уни тушунмаслигини тахмин қилаётганини айтди. Шунингдек, яқинда ижтимоий тармоқларда оммалашган сув идиши билан боғлиқ тренддан кейин ҳам шундай хулосага келганини таъкидлади.

Мадаминованинг сўзларига кўра, у ушбу тренд ортидан айрим одамлардан ўзи кутмаган муносабатни кўрган. Хусусан, сув идишини очолмагани акс этган видеони сторисга жойлаганидан кейин, бошқалар ҳам унинг ортидан шу каби видеоларни такрорлай бошлаган.

“Ўзбек йигитига турмушга чиқмайман, деб ўйлайман. Менимча, бахтим қаердадир чет элда кутяпти. Сабабини билмайман, барибир бизникилар тушунмайди. Яқинда сув билан боғлиқ трендим оммалашганидан кейин ҳам шундай деб ўйладим. Сув идишини очолмаганимни сторисга жойлагандим, ҳамма ортимдан такрорлади. Кейин ўйладим: ўзбек йигитлари менга тўғри келмас экан”, — деди модель.

Шахризоданинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлиши мумкин.

Шахризода Мадаминовасув идиш трендЎзбек йигитларимоделинг ижтимоий тармоқларида фикрлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)20 июл 03:46Шаҳризода Мадаминова оила қуришга тайёрлигини айтди: “Ўз одамимни учратганим йўқ”Шаҳризода Мадаминова оила қуришга тайёрлигини айтди: “Ўз одамимни учратганим йўқ”1 октябр 05:31Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)23 сентябр 14:27“Қишлоқ йигитига ҳам турмушга чиқишим мумкин” — Луиза Расулова“Қишлоқ йигитига ҳам турмушга чиқишим мумкин” — Луиза Расулова27 апрел 18:30“Беном” гуруҳи Халқлар дўстлиги саройида янги концерт дастурини тақдим этади“Беном” гуруҳи Халқлар дўстлиги саройида янги концерт дастурини тақдим этадиБугун 15:25“Қўйни ечинтирган Шаҳноза”- актриса Шаҳноза Ҳожимуродованинг кутилмаган қассобчилик қобилияти ҳақида“Қўйни ечинтирган Шаҳноза”- актриса Шаҳноза Ҳожимуродованинг кутилмаган қассобчилик қобилияти ҳақидаБугун 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда