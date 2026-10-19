“Осиё гўзали” Шахризода Мадаминова: “Ўзбек йигитига турмушга чиқмайман”
“Осиё гўзали” номи билан танилган модель Шахризода Мадаминова ўзбек йигитларига турмушга чиқиш ниятида эмаслигини билдирди. Унинг фикрича, бўлажак бахти хорижда бўлиши мумкин.
Модель бу қарашига сабаб сифатида ўзбек йигитлари уни тушунмаслигини тахмин қилаётганини айтди. Шунингдек, яқинда ижтимоий тармоқларда оммалашган сув идиши билан боғлиқ тренддан кейин ҳам шундай хулосага келганини таъкидлади.
Мадаминованинг сўзларига кўра, у ушбу тренд ортидан айрим одамлардан ўзи кутмаган муносабатни кўрган. Хусусан, сув идишини очолмагани акс этган видеони сторисга жойлаганидан кейин, бошқалар ҳам унинг ортидан шу каби видеоларни такрорлай бошлаган.
“Ўзбек йигитига турмушга чиқмайман, деб ўйлайман. Менимча, бахтим қаердадир чет элда кутяпти. Сабабини билмайман, барибир бизникилар тушунмайди. Яқинда сув билан боғлиқ трендим оммалашганидан кейин ҳам шундай деб ўйладим. Сув идишини очолмаганимни сторисга жойлагандим, ҳамма ортимдан такрорлади. Кейин ўйладим: ўзбек йигитлари менга тўғри келмас экан”, — деди модель.
Шахризоданинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…