Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)

·114·Маданият
Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)

Модель ва актриса Шаҳризода Мадаминова «Борича гаплашамиз» лойиҳасидаги суҳбатда фаолиятидаги ўзгаришлар ҳақида гапирди. У аввал ўзини «модель ва актриса» деб аташларидан хурсанд бўлганини, ҳозир эса бундай таърифни эшитганда бироз ноқулай ҳис қилишини айтди.

«Олдин “модель, актриса” дейишса, хурсанд бўлардим. Ҳозир эса озгина уяляпман. “Керак эмас, бундай деб чақирманглар”, дейман», — деди Шаҳризода Мадаминова.

Ундан бунинг сабаби сўралганида, у ҳозир ўзини бошқа йўналишда кўраётганини таъкидлади.

«Билмадим. “Актриса қиз, модель қиз” дейишса, қандайдир ёқмаяпти менга. Мен бошқача статусга ўтдим, деб ўйлайман. Бизнес соҳасига», — дея қўшимча қилди у.

Маълумот учун, Шаҳризода Мадаминова 2004 йилда Фарғона вилоятида туғилган. У санъат мактабида таҳсил олган ва моделлик фаолиятини 2020 йилда бошлаган.

Шаҳризода Мадаминова Ливан, Туркия, Озарбайжон ва Қозоғистонда ўтказилган халқаро гўзаллик танловларида иштирок этган. Шунингдек, у Madam’s моделлик агентлигининг асосчиси ва раҳбари ҳисобланади.

Шаҳзода МадаминоваMadam’s моделлик агентлигиБорича гаплашамизФарғона вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)20 июл 03:46Дунёдаги энг чиройли эркаклардан бири бўлган Паинг Такҳон нима сабабдан қамалган?Дунёдаги энг чиройли эркаклардан бири бўлган Паинг Такҳон нима сабабдан қамалган?Бугун 15:15Тоҳир Содиқов концерт вақтида мухлисига берган ваъдасини бажарди (видео)Тоҳир Содиқов концерт вақтида мухлисига берган ваъдасини бажарди (видео)Бугун 15:01Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиБугун 13:50Афра Сарачўғли билан боғлиқ ишда янги бурилиш: актриса илк бор гиёҳванд моддалар бўйича муносабат билдирдиАфра Сарачўғли билан боғлиқ ишда янги бурилиш: актриса илк бор гиёҳванд моддалар бўйича муносабат билдирдиКеча 18:00Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)Кеча 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ