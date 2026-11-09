Модель Шахризода Мадаминова “Келажак қаноти” халқаро унвони билан тақдирланди! (видео)

·11·Маданият
Модель Шахризода Мадаминова “Келажак қаноти” халқаро унвони билан тақдирланди! (видео)

Ўзбекистонлик модель, актриса ва тадбиркор Шахризода Мадаминова “Келажак қаноти” халқаро унвонига сазовор бўлди. У ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ушбу ютуқ билан боғлиқ видеони эълон қилиб, эътирофга муяссар бўлганидан хурсандлигини билдирди.

Шахризода Мадаминова 2020 йилдан буён моделлик соҳасида фаолият юритиб келади. У шу вақт давомида Ливан, Туркия, Озарбайжон ва Қозоғистон каби мамлакатларда ўтказилган халқаро гўзаллик танловларида иштирок этган.

Моделнинг аввалги ютуқлари орасида 2024 йилда бўлиб ўтган “World Next Top Model” танловида қўлга киритган “Miss Asia” унвони ҳам бор. Шунингдек, у “Miss Earth Uzbekistan” сифатида ҳам танилган.

Бундан ташқари, Шахризода Мадаминова Ҳиндистонда ташкил этилган “Miss Ocean World 2024” халқаро гўзаллик танловида ҳакам сифатида қатнашган.

Навбатдаги халқаро эътироф эса унинг фаолиятидаги янги ютуқлардан бири бўлди. Мадаминова мазкур унвонни қўлга киритганидан мамнун эканини мухлислари билан бўлишди.

Шахризода МадаминоваКелажак қанотиWorld Next Top ModelMiss Earth Uzbekistan
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Осиё гўзали” Шахризода Мадаминова: “Ўзбек йигитига турмушга чиқмайман”“Осиё гўзали” Шахризода Мадаминова: “Ўзбек йигитига турмушга чиқмайман”19 октябр 15:41Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)20 июл 03:46Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)23 сентябр 14:27Шаҳризода Мадаминова оила қуришга тайёрлигини айтди: “Ўз одамимни учратганим йўқ”Шаҳризода Мадаминова оила қуришга тайёрлигини айтди: “Ўз одамимни учратганим йўқ”1 октябр 05:31Матёқуб Матчонов ва Раъно Ярашева “Ўзбекистон Республикаси халқ артисти” фахрий унвони билан тақдирландиМатёқуб Матчонов ва Раъно Ярашева “Ўзбекистон Республикаси халқ артисти” фахрий унвони билан тақдирланди29 май 19:24Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтдиСаида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтдиКеча 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди