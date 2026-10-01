Шаҳризода Мадаминова оила қуришга тайёрлигини айтди: “Ўз одамимни учратганим йўқ”
Актриса ва модел Шаҳризода Мадаминова RTV телеканалининг “Борича гаплашамиз” кўрсатувидаги суҳбатда шахсий ҳаёти ва турмуш қуриш ҳақидаги режалари ҳақида гапирди.
Модел ҳозирча кўнглига ёқадиган инсонни учратмаганини, бироқ оила қуришга тайёр эканини таъкидлади. У турмуш қуриб, оила бекаси бўлиш ва фарзандли бўлишни исташини айтди.
“Ўз одамимни учратганим йўқ. Ич-ичимдан тайёрман, турмуш қуриб, оила бекаси бўлиб, фарзандлар кўришга. Карьерани етарлича қиляпман, деб ўйлайман”, — деди Шаҳризода Мадаминова.
Суҳбат давомида бошловчи унга бўлажак турмуш ўртоғи “Шаҳризода, кел, йиғиштир моделлик соҳангни”, деса, қандай йўл тутиши ҳақида савол берди.
Актриса ҳозирча турмушга чиқмаётганининг сабабларидан бири ҳам хориждан келаётган таклифлар билан боғлиқлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, унга асосан чет элдан турмуш қуриш таклифлари бўлмоқда.
“Шунақа дейишаётгани учун турмушга чиқмаяпман. Менда, асосан, чет элдан таклифлар. Лекин мен Ўзбекистонимизни жуда яхши кўраман. Ота-онамдан узоқда бўла олмайман, йиғлаб юбораман. Бир ҳафта чет элга кетсам ҳам, уларни соғиниб йиғлай бошлайман. Ўртоқларимни, бу ердаги ҳаётимни жуда яхши кўраман. Шунинг учун чет элга турмушга чиқиб, у ёқда яшашни ҳали тасаввур қила олмайман”, — деди Шаҳризода Мадаминова.
Маълумот учун, Шаҳризода Мадаминова 2004 йилда Фарғона вилоятида туғилган. У санъат мактабида таҳсил олган ва моделлик фаолиятини 2020 йилда бошлаган. Шунингдек, у Madam's моделлик агентлигининг асосчиси ва раҳбари ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…