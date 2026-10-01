Шаҳризода Мадаминова оила қуришга тайёрлигини айтди: “Ўз одамимни учратганим йўқ”

·1·Маданият
Шаҳризода Мадаминова оила қуришга тайёрлигини айтди: “Ўз одамимни учратганим йўқ”

Актриса ва модел Шаҳризода Мадаминова RTV телеканалининг “Борича гаплашамиз” кўрсатувидаги суҳбатда шахсий ҳаёти ва турмуш қуриш ҳақидаги режалари ҳақида гапирди.

Модел ҳозирча кўнглига ёқадиган инсонни учратмаганини, бироқ оила қуришга тайёр эканини таъкидлади. У турмуш қуриб, оила бекаси бўлиш ва фарзандли бўлишни исташини айтди.

“Ўз одамимни учратганим йўқ. Ич-ичимдан тайёрман, турмуш қуриб, оила бекаси бўлиб, фарзандлар кўришга. Карьерани етарлича қиляпман, деб ўйлайман”, — деди Шаҳризода Мадаминова.

Суҳбат давомида бошловчи унга бўлажак турмуш ўртоғи “Шаҳризода, кел, йиғиштир моделлик соҳангни”, деса, қандай йўл тутиши ҳақида савол берди.

Актриса ҳозирча турмушга чиқмаётганининг сабабларидан бири ҳам хориждан келаётган таклифлар билан боғлиқлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, унга асосан чет элдан турмуш қуриш таклифлари бўлмоқда.

“Шунақа дейишаётгани учун турмушга чиқмаяпман. Менда, асосан, чет элдан таклифлар. Лекин мен Ўзбекистонимизни жуда яхши кўраман. Ота-онамдан узоқда бўла олмайман, йиғлаб юбораман. Бир ҳафта чет элга кетсам ҳам, уларни соғиниб йиғлай бошлайман. Ўртоқларимни, бу ердаги ҳаётимни жуда яхши кўраман. Шунинг учун чет элга турмушга чиқиб, у ёқда яшашни ҳали тасаввур қила олмайман”, — деди Шаҳризода Мадаминова.

Маълумот учун, Шаҳризода Мадаминова 2004 йилда Фарғона вилоятида туғилган. У санъат мактабида таҳсил олган ва моделлик фаолиятини 2020 йилда бошлаган. Шунингдек, у Madam's моделлик агентлигининг асосчиси ва раҳбари ҳисобланади.

Шаҳризода МадаминоваMadam's агентлигиБорича гаплашамизФарғона вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)23 сентябр 14:27Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)20 июл 03:46Асал Ахралхўжаева “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини гавдалантирди (видео)Асал Ахралхўжаева “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини гавдалантирди (видео)Бугун 05:19Жаҳонгир Отажонов 48 ёшини ноодатий тарзда нишонлади (видео)Жаҳонгир Отажонов 48 ёшини ноодатий тарзда нишонлади (видео)Бугун 00:11Анвар Собиров тўйлардаги одатни танқид қилди: “Санъаткорнинг устидан пул сочиш — ҳақорат”Анвар Собиров тўйлардаги одатни танқид қилди: “Санъаткорнинг устидан пул сочиш — ҳақорат”Бугун 00:06«Сейран»нинг соч таҳлилида кокаин аниқланди«Сейран»нинг соч таҳлилида кокаин аниқландиКеча 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди