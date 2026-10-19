Алишер Узоқов соч эктириш таклифига нега рози бўлмаганини айтди (видео)
Актёр ва хонанда Алишер Узоқов “Суҳбат Шаҳноза билан” лойиҳасида мухлисларни қизиқтирган саволлардан бирига жавоб берди. Ундан нима сабабдан соч эктирмаётгани сўралди.
Санъаткорнинг айтишича, унга бир неча йил аввал Туркиядаги йирик компаниялардан бири соч экиш хизматини таклиф қилган. Ҳаттоки, барча харажатларни ўз зиммасига олишга тайёр эканини ҳам билдирган.
“Сочга келадиган бўлсак, тўрт-беш йил олдин таклифлар жуда кўп келган. Туркиянинг энг яхши компанияларидан бири менга ёзган. Ҳозиргача ҳам ёзиб туришади. Яқинда, бир ойча олдин ҳам яна ёзишди. 'Келинг, бизнес-класс қилиб берамиз, беш юлдузли меҳмонхонага жойлаштирамиз, сочингизни экамиз', дейишди.
Таклиф тушганига тўрт йил бўлди. Ҳозир унақа хоҳиш йўқ. Билмайман, одам ўзгарувчан бўлади. Балки эртага ёки кейинги интервюларда сочларимни мана бундай силаб ўтирган бўлишим ҳам мумкин”, — деди Алишер Узоқов кулиб.
Актёрнинг жавоби ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида ҳам муҳокамага сабаб бўлди. Айрим кузатувчилар унинг ҳозирги кўриниши ўзига ярашишини таъкидлашган бўлса, бошқалар соч эктиришни маслаҳат беришмоқда.
Изоҳлар 0
…