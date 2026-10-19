Алишер Узоқов соч эктириш таклифига нега рози бўлмаганини айтди (видео)

·53·Маданият
Алишер Узоқов соч эктириш таклифига нега рози бўлмаганини айтди (видео)

Актёр ва хонанда Алишер УзоқовСуҳбат Шаҳноза билан” лойиҳасида мухлисларни қизиқтирган саволлардан бирига жавоб берди. Ундан нима сабабдан соч эктирмаётгани сўралди.

Санъаткорнинг айтишича, унга бир неча йил аввал Туркиядаги йирик компаниялардан бири соч экиш хизматини таклиф қилган. Ҳаттоки, барча харажатларни ўз зиммасига олишга тайёр эканини ҳам билдирган.

“Сочга келадиган бўлсак, тўрт-беш йил олдин таклифлар жуда кўп келган. Туркиянинг энг яхши компанияларидан бири менга ёзган. Ҳозиргача ҳам ёзиб туришади. Яқинда, бир ойча олдин ҳам яна ёзишди. 'Келинг, бизнес-класс қилиб берамиз, беш юлдузли меҳмонхонага жойлаштирамиз, сочингизни экамиз', дейишди.

Таклиф тушганига тўрт йил бўлди. Ҳозир унақа хоҳиш йўқ. Билмайман, одам ўзгарувчан бўлади. Балки эртага ёки кейинги интервюларда сочларимни мана бундай силаб ўтирган бўлишим ҳам мумкин”, — деди Алишер Узоқов кулиб.

Актёрнинг жавоби ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида ҳам муҳокамага сабаб бўлди. Айрим кузатувчилар унинг ҳозирги кўриниши ўзига ярашишини таъкидлашган бўлса, бошқалар соч эктиришни маслаҳат беришмоқда.

Алишер УзоқовСуҳбат Шаҳноза биланТуркиясоч эктириш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алишер Узоқов бирров тўй хизмати нархини очиқладиАлишер Узоқов бирров тўй хизмати нархини очиқлади1 октябр 06:09Афруза ва Алишер Узоқов янги дуэтини тақдим этди (саундтрек)Афруза ва Алишер Узоқов янги дуэтини тақдим этди (саундтрек)30 сентябр 17:56Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)14 сентябр 18:29Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?11 сентябр 08:47Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)6 октябр 02:48Алишер Узоқовнинг кўзига ёш келишига сабаб бўлган “Дўстлик” ордени билан мукофотландиАлишер Узоқовнинг кўзига ёш келишига сабаб бўлган “Дўстлик” ордени билан мукофотланди30 май 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда