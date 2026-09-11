Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?
Ўзбек киносида янги фильм премьераси арафасида. Болалар контентини ривожлантириш маркази томонидан суратга олинган «Чемпион» картинаси учун расмий тизер намойиш этилди. Алишер Узоқов режиссёрлик қилган фильмда ўзбек киносида ўз ўрнига эга бўлган бир қатор таниқли актёрлар жамланган.
Сўнгги йилларда миллий кинода оилавий ва болалар аудиториясига мўлжалланган лойиҳаларга қизиқиш ортиб бормоқда. Янги «Чемпион» фильми ҳам шу йўналишдаги эътиборли премьералардан бири бўлиши кутилмоқда.
Фильмнинг расмий тизери тақдим этилгани эса картинанинг кинотеатрларга чиқиши яқинлашганини англатади. Очиқ манбаларда ҳам «Чемпион» фильми 1 октябрдан кинотеатрларда намойиш этилиши ҳақида хабарлар тарқалган.
«Чемпион»да кимлар роль ижро этган?
Картинада томошабинга яхши таниш бўлган тажрибали актёрлар иштирок этган.
Фильм таркибида:
Матёқуб Матчонов;
Фарҳод Абдуллаев;
Алишер Узоқов;
Асқар Ҳикматов;
Малика Авазова;
Ситора Абдураҳмонова
каби санъаткорларни кўриш мумкин.
Айниқса, фильмда бир нечта авлод вакилларига мансуб актёрларнинг бир лойиҳа атрофида жамлангани «Чемпион»га қизиқишни янада оширмоқда.
Алишер Узоқов яна катта экранда
Алишер Узоқов ўзбек томошабинига актёр сифатида яхши таниш. У турли йилларда кино ва телевидение лойиҳаларида иштирок этиб, ўзининг ўзига хос ижодий услубини шакллантирган.
Янги фильмда эса у нафақат ижодий жараённинг асосий иштирокчиларидан бири, балки режиссёр сифатида ҳам намоён бўлмоқда.
«Чемпион»нинг муҳим жиҳатларидан бири ҳам шунда: фильм орқали Узоқов ўзининг режиссёрлик қарашларини кенгроқ аудиторияга тақдим этиш имкониятига эга бўлади.
Номининг ўзиёқ фильмга ишора бермоқда
«Чемпион» номи тасодифий танланмагани табиий.
Бундай ном томошабиндаёқ ғалаба, мақсад сари интилиш, рақобат ва ўзини исботлаш каби мавзуларга қизиқиш уйғотади. Айниқса, болалар ва оилавий аудиторияга мўлжалланган фильмларда бундай ғоялар муҳим аҳамият касб этади.
Бироқ фильм сюжети, қаҳрамонлар тақдири ва воқеалар қандай ривожланиши ҳақидаги асосий тафсилотлар тизер орқали қанчалик очиб берилгани — премьерагача бўлган қизиқишни сақлаб қоладиган жиҳатлардан бири.
Энг муҳими — фильмни қачон кўриш мумкин?
Бу саволга жавоб аниқ:
«Чемпион» 1 октябрдан бошлаб Ўзбекистон кинотеатрларида намойиш этилади.
Демак, томошабинлар янги фильмни катта экранда кўриш учун кўп кутмайди.
Премьера санасининг октябрь ойи бошига белгилангани ҳам фильмни янги кино мавсумининг эътиборли лойиҳаларидан бирига айлантириши мумкин.
Томошабинни нима кутмоқда?
Ҳозирча фильм ҳақида очиқланган маълумотлар асосида қуйидаги жиҳатлар маълум:
Жиҳат
Маълумот
Фильм номи
«Чемпион»
Режиссёр
Алишер Узоқов
Лойиҳа
Болалар контентини ривожлантириш маркази
Жанр/йўналиш
Болалар ва оилавий аудиторияга мўлжалланган кино лойиҳа
Тизер
Расмий равишда тақдим этилган
Премьера
1 октябрь
Намойиш жойи
Ўзбекистон кинотеатрлари
Энди асосий синов — томошабин баҳоси
Фильм устида катта меҳнат қилингани таъкидланмоқда. Аммо ҳар қандай кино лойиҳанинг ҳақиқий баҳоси премьерадан кейин — томошабиннинг муносабати, заллардаги қизиқиш ва фильм ҳақидаги фикрлар билан белгиланади.
«Чемпион» эса ҳозирнинг ўзидаёқ бир жиҳати билан эътиборни тортиб улгурди: миллий кинонинг таниқли актёрлари иштирокидаги янги фильм болалар ва оилавий аудитория учун катта экранга чиқиш арафасида.
1 октябрь куни эса тизер ортида қандай фильм яширингани маълум бўлади.
…