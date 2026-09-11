Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?

·5·Маданият
Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?

Ўзбек киносида янги фильм премьераси арафасида. Болалар контентини ривожлантириш маркази томонидан суратга олинган «Чемпион» картинаси учун расмий тизер намойиш этилди. Алишер Узоқов режиссёрлик қилган фильмда ўзбек киносида ўз ўрнига эга бўлган бир қатор таниқли актёрлар жамланган.

Сўнгги йилларда миллий кинода оилавий ва болалар аудиториясига мўлжалланган лойиҳаларга қизиқиш ортиб бормоқда. Янги «Чемпион» фильми ҳам шу йўналишдаги эътиборли премьералардан бири бўлиши кутилмоқда.

Фильмнинг расмий тизери тақдим этилгани эса картинанинг кинотеатрларга чиқиши яқинлашганини англатади. Очиқ манбаларда ҳам «Чемпион» фильми 1 октябрдан кинотеатрларда намойиш этилиши ҳақида хабарлар тарқалган.

«Чемпион»да кимлар роль ижро этган?

Картинада томошабинга яхши таниш бўлган тажрибали актёрлар иштирок этган.

Фильм таркибида:

  • Матёқуб Матчонов;

  • Фарҳод Абдуллаев;

  • Алишер Узоқов;

  • Асқар Ҳикматов;

  • Малика Авазова;

  • Ситора Абдураҳмонова

каби санъаткорларни кўриш мумкин.

Айниқса, фильмда бир нечта авлод вакилларига мансуб актёрларнинг бир лойиҳа атрофида жамлангани «Чемпион»га қизиқишни янада оширмоқда.

Алишер Узоқов яна катта экранда

Алишер Узоқов ўзбек томошабинига актёр сифатида яхши таниш. У турли йилларда кино ва телевидение лойиҳаларида иштирок этиб, ўзининг ўзига хос ижодий услубини шакллантирган.

Янги фильмда эса у нафақат ижодий жараённинг асосий иштирокчиларидан бири, балки режиссёр сифатида ҳам намоён бўлмоқда.

«Чемпион»нинг муҳим жиҳатларидан бири ҳам шунда: фильм орқали Узоқов ўзининг режиссёрлик қарашларини кенгроқ аудиторияга тақдим этиш имкониятига эга бўлади.

Номининг ўзиёқ фильмга ишора бермоқда

«Чемпион» номи тасодифий танланмагани табиий.

Бундай ном томошабиндаёқ ғалаба, мақсад сари интилиш, рақобат ва ўзини исботлаш каби мавзуларга қизиқиш уйғотади. Айниқса, болалар ва оилавий аудиторияга мўлжалланган фильмларда бундай ғоялар муҳим аҳамият касб этади.

Бироқ фильм сюжети, қаҳрамонлар тақдири ва воқеалар қандай ривожланиши ҳақидаги асосий тафсилотлар тизер орқали қанчалик очиб берилгани — премьерагача бўлган қизиқишни сақлаб қоладиган жиҳатлардан бири.

Энг муҳими — фильмни қачон кўриш мумкин?

Бу саволга жавоб аниқ:

«Чемпион» 1 октябрдан бошлаб Ўзбекистон кинотеатрларида намойиш этилади.

Демак, томошабинлар янги фильмни катта экранда кўриш учун кўп кутмайди.

Премьера санасининг октябрь ойи бошига белгилангани ҳам фильмни янги кино мавсумининг эътиборли лойиҳаларидан бирига айлантириши мумкин.

Томошабинни нима кутмоқда?

Ҳозирча фильм ҳақида очиқланган маълумотлар асосида қуйидаги жиҳатлар маълум:

Жиҳат

Маълумот

Фильм номи

«Чемпион»

Режиссёр

Алишер Узоқов

Лойиҳа

Болалар контентини ривожлантириш маркази

Жанр/йўналиш

Болалар ва оилавий аудиторияга мўлжалланган кино лойиҳа

Тизер

Расмий равишда тақдим этилган

Премьера

1 октябрь

Намойиш жойи

Ўзбекистон кинотеатрлари

Энди асосий синов — томошабин баҳоси

Фильм устида катта меҳнат қилингани таъкидланмоқда. Аммо ҳар қандай кино лойиҳанинг ҳақиқий баҳоси премьерадан кейин — томошабиннинг муносабати, заллардаги қизиқиш ва фильм ҳақидаги фикрлар билан белгиланади.

«Чемпион» эса ҳозирнинг ўзидаёқ бир жиҳати билан эътиборни тортиб улгурди: миллий кинонинг таниқли актёрлари иштирокидаги янги фильм болалар ва оилавий аудитория учун катта экранга чиқиш арафасида.

1 октябрь куни эса тизер ортида қандай фильм яширингани маълум бўлади.

ЧемпионАлишер Узоқовболалар киносикино премьерасиЎзбекистон кинофильм тизероилавий аудитория
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этдиМашҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этдиБугун, 04:44Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумБугун, 01:15Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиБугун, 00:01Машҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаМашҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаКеча, 13:50Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариКеча, 13:18Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Кеча, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари