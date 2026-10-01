Алишер Узоқов бирров тўй хизмати нархини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Алишер Узоқов ўзбек тўйларида бирров хизмати нархи 3 минг доллардан бошланишини тасдиқлади ва бу нарх эвазига уч-тўртта қўшиқ ижро этилишини айтди.
- Унинг таъкидлашича, баъзи оилалар айнан унинг “Ошиқ юрак” ёки “Наҳотки” каби қўшиқларини эшитишни истаб чақирганида шундай нарх айтилиши мумкин.
- Хонанда тўй хизматларига тез-тез чиқмаслигини, баъзан эса бошқа ишлар сабаб таклифларни рад этишига тўғри келишини қўшимча қилди.
Актёр ва хонанда Алишер Узоқов “Интервю ТВ” дастуридаги суҳбатда ўзбек тўйларидаги бирров хизмат нархи ҳақида гапирди.
Суҳбат давомида ундан “Ўзбек тўйларидаги энг қиммат санъаткор ким?” деб сўралганида, Алишер Узоқов қисқача “Билмайман”, деб жавоб берди.
Шундан сўнг журналист унинг бирров хизмат нархи 3 минг доллардан бошланишини ва уни ўзи билган энг қиммат санъаткор эканлигини айтиб, бу маълумот тўғри ёки йўқлигини сўради.
“Ҳа, шунақа. Энди энг қиммати мен бўлдимми?” — деди Алишер Узоқов ҳазил аралаш.
Журналист эса 3 минг долларга бирров доирасида нечта қўшиқ куйланиши билан қизиқди. Хонанда бу нарх эвазига уч-тўртта қўшиқ ижро этилишини айтди.
Алишер Узоқов аслида тўй хизматларига тез-тез чиқмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айрим оилалар айнан унинг ижросини, хусусан, “Ошиқ юрак” ёки “Наҳотки” каби қўшиқларини эшитишни истаб чақирмоқчи бўлишганида, шундай нарх айтилиши мумкин.
“Шунақа ёшлар, шунақа оилалар борки, 'Алишер Узоқ керак, айнан 'Ошиқ юрак' қўшиғи керак', дейдиганлар бўлади. 'Наҳотки' керак, дейдиганлар бўлади. Шунда шунақа нарх айтилади. Бу камми?” — деди хонанда.
Журналистнинг “Озгина қўшиш керак, кам”, деган ҳазилига Алишер Узоқов ҳам кулиб жавоб берди.
“5 минг қиламизми? Ризқда барибир. Шунинг учун ҳам тўйларга кўп чиқилмайди. Бўлса, бир-иккита ёки учта шунақа бўлиб қолиши мумкин”, — деди у.
Суҳбат давомида журналист хонанданинг вақти бўлса, 3 минг долларга тўйга чиқиши мумкинлигини, вақти бўлмаса таклифни рад этиши эҳтимоли борлигини айтди. Алишер Узоқов эса яқинда шундай ҳолат бўлганини эслади.
“Бўлди, яқинда шунақа ҳам. Бора олмадим. Чунки ундан олдин бошқа иш олиб қўйилиб, тоққа чиқиб кетиш керак бўлиб қолганди. Шунинг учун чиқиб кетиб қолдик”, — деди актёр.
Маълумот учун, Алишер Узоқов “Ошиқ юрак”, “Наҳотки” каби қўшиқлари ҳамда кино ва сериаллардаги роллари билан танилган.
Сизнингча, санъаткорнинг тўйда бирров хизматига 3 минг доллар тўлаш ўзини оқлайдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Изоҳлар 0
…