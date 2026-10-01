Алишер Узоқов бирров тўй хизмати нархини очиқлади

·1·Маданият
Алишер Узоқов бирров тўй хизмати нархини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Алишер Узоқов ўзбек тўйларида бирров хизмати нархи 3 минг доллардан бошланишини тасдиқлади ва бу нарх эвазига уч-тўртта қўшиқ ижро этилишини айтди.
  • Унинг таъкидлашича, баъзи оилалар айнан унинг “Ошиқ юрак” ёки “Наҳотки” каби қўшиқларини эшитишни истаб чақирганида шундай нарх айтилиши мумкин.
  • Хонанда тўй хизматларига тез-тез чиқмаслигини, баъзан эса бошқа ишлар сабаб таклифларни рад этишига тўғри келишини қўшимча қилди.

Актёр ва хонанда Алишер Узоқов “Интервю ТВ” дастуридаги суҳбатда ўзбек тўйларидаги бирров хизмат нархи ҳақида гапирди.

Суҳбат давомида ундан “Ўзбек тўйларидаги энг қиммат санъаткор ким?” деб сўралганида, Алишер Узоқов қисқача “Билмайман”, деб жавоб берди.

Шундан сўнг журналист унинг бирров хизмат нархи 3 минг доллардан бошланишини ва уни ўзи билган энг қиммат санъаткор эканлигини айтиб, бу маълумот тўғри ёки йўқлигини сўради.

“Ҳа, шунақа. Энди энг қиммати мен бўлдимми?” — деди Алишер Узоқов ҳазил аралаш.

Журналист эса 3 минг долларга бирров доирасида нечта қўшиқ куйланиши билан қизиқди. Хонанда бу нарх эвазига уч-тўртта қўшиқ ижро этилишини айтди.

Алишер Узоқов аслида тўй хизматларига тез-тез чиқмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айрим оилалар айнан унинг ижросини, хусусан, “Ошиқ юрак” ёки “Наҳотки” каби қўшиқларини эшитишни истаб чақирмоқчи бўлишганида, шундай нарх айтилиши мумкин.

“Шунақа ёшлар, шунақа оилалар борки, 'Алишер Узоқ керак, айнан 'Ошиқ юрак' қўшиғи керак', дейдиганлар бўлади. 'Наҳотки' керак, дейдиганлар бўлади. Шунда шунақа нарх айтилади. Бу камми?” — деди хонанда.

Журналистнинг “Озгина қўшиш керак, кам”, деган ҳазилига Алишер Узоқов ҳам кулиб жавоб берди.

“5 минг қиламизми? Ризқда барибир. Шунинг учун ҳам тўйларга кўп чиқилмайди. Бўлса, бир-иккита ёки учта шунақа бўлиб қолиши мумкин”, — деди у.

Суҳбат давомида журналист хонанданинг вақти бўлса, 3 минг долларга тўйга чиқиши мумкинлигини, вақти бўлмаса таклифни рад этиши эҳтимоли борлигини айтди. Алишер Узоқов эса яқинда шундай ҳолат бўлганини эслади.

“Бўлди, яқинда шунақа ҳам. Бора олмадим. Чунки ундан олдин бошқа иш олиб қўйилиб, тоққа чиқиб кетиш керак бўлиб қолганди. Шунинг учун чиқиб кетиб қолдик”, — деди актёр.

Маълумот учун, Алишер Узоқов “Ошиқ юрак”, “Наҳотки” каби қўшиқлари ҳамда кино ва сериаллардаги роллари билан танилган.

Сизнингча, санъаткорнинг тўйда бирров хизматига 3 минг доллар тўлаш ўзини оқлайдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Алишер УзоқовБирров хизматОшиқ юракНаҳотки
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афруза ва Алишер Узоқов янги дуэтини тақдим этди (саундтрек)Афруза ва Алишер Узоқов янги дуэтини тақдим этди (саундтрек)Кеча 17:56Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)14 сентябр 18:29Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?11 сентябр 08:47Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!21 сентябр 15:12Алишер Узоқовнинг кўзига ёш келишига сабаб бўлган “Дўстлик” ордени билан мукофотландиАлишер Узоқовнинг кўзига ёш келишига сабаб бўлган “Дўстлик” ордени билан мукофотланди30 май 12:59ДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтадиДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтади22 июл 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди