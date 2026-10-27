Президент: «Керак бўлса, Голливудга олиб бориб ўқитиб келишга ҳам тайёрман» (видео)

·48·Маданият
Президент: «Керак бўлса, Голливудга олиб бориб ўқитиб келишга ҳам тайёрман» (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев кино ва телевидение ижодкорлари билан учрашувда ёш актёрларнинг салоҳиятини юқори баҳолаб, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш зарурлигини таъкидлади.
  • Давлат раҳбари ёш ижодкорлар учун махсус мактаб платформасини ташкил этиш, уларга грант асосида таълим олиш ва хорижда тажриба орттириш имкониятларини яратиш бўйича топшириқлар берди.

Президент Шавкат Мирзиёев кино ва телевидение ижодкорлари билан учрашув давомида яқинда намойиш этилган “Чемпион”, “Ўғилой” ва “Серсавол” лойиҳаларида рол ижро этган болалар билан самимий суҳбатлашди. Учрашувда ёш актёрлар ўз орзулари, илк ижодий тажрибалари ва қувончлари билан ўртоқлашди.

Жумладан, “Чемпион” фильмида бош ролларни ижро этган Шамсиддинов Шерозбек ва Фирдавс Тошбоев, “Ўғилой” фильми қаҳрамони ҳамда “Серсавол” фильмида рол ўйнаган 10 ёшли Шуҳрат Сирожиддин ўз таассуротлари ҳақида сўзлаб берди. Болалар суҳбат якунида томошабинларни ушбу фильмларни кўришга ҳам таклиф қилди.

Ёш актёрларнинг эркин ва дадил мулоқотини кузатган давлат раҳбари актёр Алишер Узоқовга юзланиб, болалар билан ишлаш ва уларни тарбиялаш усуллари билан қизиқди.

“Алишер, буларни қандай қилиб шунчалик эркин, дадил мулоқот қиладиган, руҳан тетик ва катта жасоратларга тайёр қилиб тарбиялаяпсиз? Ҳамма фарзандларимиз ҳам бундай мулоқотга тайёр бўлавермайди-ку”, — деди Президент.

Алишер Узоқов бунга жавобан давлат раҳбари ташаббуси билан ташкил этилган Болалар контентини ривожлантириш марказида қисқа вақт ичида бир нечта лойиҳа йўлга қўйилганини таъкидлади. Унинг айтишича, лойиҳалар учун ўтказилган кастингларда беш мингдан ортиқ бола иштирок этган. Бу эса мамлакатимизда истеъдодли ёш актёрлар кўплигини кўрсатган.

Суҳбат давомида Шавкат Мирзиёев ёш актёрларнинг салоҳиятига юқори баҳо бериб, уларни қўллаб-қувватлаш муҳимлигини қайд этди.

“Булар ўн йилдан кейин ким бўлишини тасаввур қилинглар! Бу ғайрат, шижоат, билим, онг ва дунёқараш билан улар катта ютуқларга эришиши мумкин”, — деди давлат раҳбари.

Президент Тошкент шаҳар ҳокимига ёш актёрларни алоҳида эътироф этиш ва уларга Президент совғаларини топширишни ташкил этиш бўйича топшириқ берди.

Шунингдек, Алишер Узоқовга Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳамда Жаҳонгир Аҳмедов билан биргаликда бир ой ичида ёш ижодкорлар мактаби платформасини ташкил этиш вазифаси юклатилди. Ушбу ташаббус доирасида ёшлар учун зарур шароитлар яратиш, жумладан, бино, стипендия ва мукофотлар билан таъминлаш масалалари кўзда тутилган.

Давлат раҳбари янги мактаб ёш киноижодкорларнинг истеъдодини ривожлантиришга хизмат қилиши, уларга олий таълим муассасаларида грант асосида ўқиш ва хорижда тажриба орттириш имкониятларини яратиш зарурлигини таъкидлади. У иқтидорли ёшларни келгусида Голливудда ҳам ўқитиш имкониятини кўриб чиқишга тайёрлигини билдирди.

“Булар Голливудда ҳам Ўзбекистон байроғини кўтаради”, — деди Шавкат Мирзиёев.

Шавкат МирзиёевАлишер УзоқовБолалар контентини ривожлантириш марказиЁш ижодкорлар мактаби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)14 сентябр 18:29Алишер Узоқов соч эктириш таклифига нега рози бўлмаганини айтди (видео)Алишер Узоқов соч эктириш таклифига нега рози бўлмаганини айтди (видео)19 октябр 20:37Алишер Узоқов бирров тўй хизмати нархини очиқладиАлишер Узоқов бирров тўй хизмати нархини очиқлади1 октябр 06:09Афруза ва Алишер Узоқов янги дуэтини тақдим этди (саундтрек)Афруза ва Алишер Узоқов янги дуэтини тақдим этди (саундтрек)30 сентябр 17:56Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?11 сентябр 08:47“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олди“Barbie" юлдузи Марго Робби 36 ёшни қарши олди3 июл 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди