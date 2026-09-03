Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)
Театр ва кино актёри Мусулмон Юнусов ижтимоий тармоқлардаги видеомурожаати орқали Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди. У ногиронлиги бўлган қизи учун ҳужжатларни расмийлаштириш жараёнида ундан 300 доллар талаб қилингани ҳақида гапирди.
Актёрнинг айтишича, унинг онаси ҳам биринчи гуруҳ ногиронлиги бўлган шахс. Икки йил аввал қизига ҳам ногиронлик белгиланган ва икки йил ўтиб ҳужжатларни қайта расмийлаштириш зарур бўлган. Шу сабабли май ойининг охири ва июн ойида у турмуш ўртоғи билан бирга қизининг ҳужжатларини тайёрлаш учун турли шифокорлар ва тегишли ташкилотларга қатнаган.
“Ҳар бир шифокорга бордик, барча ҳужжатларни йиғдик. Мен актёрман, деб ҳеч қаерда имтиёз талаб қилмадим. Бошқа одамлар қатори навбат кутдик, керакли тартибларнинг барчасидан ўтдик”, — дейди Мусулмон Юнусов.
Унинг сўзларига кўра, ҳужжатлар Сергели туманидаги тегишли тиббий кўрик босқичига етиб келган. Ҳужжатлар топширилгач, унга икки-уч кун ичида жавоб берилиши айтилган.
Бироқ орадан икки кун ўтиб, 71-поликлиникадан актёрнинг турмуш ўртоғига қўнғироқ бўлган. Юнусовнинг таъкидлашича, телефон орқали суҳбатда қизига 18 ёшгача ногиронлик белгиланиши ва онасининг унга қаровчи сифатида бириктирилиши мумкинлиги айтилган. Бунинг учун эса 300 доллар миқдорида пул сўралган.
“Гап пулнинг миқдорида эмас. Мен бу пулни топишим мумкин. Лекин ҳар куни даволаниш ёки ҳужжатларини расмийлаштириш учун маблағ излаётган ота-оналарни кўрамиз. Бугунги харажатни топдик, эртага нима қиламиз, деб ўйлайдиган оилалар жуда кўп”, — деди актёр.
Юнусов ушбу ҳолатдан норози бўлиб, қўнғироқ қилганини ва масалани бевосита ўзи билан ҳал қилишни сўраганини айтди. Шундан сўнг қизига ногиронлик белгилангани, бироқ онаси қаровчи сифатида расмийлаштирилмаганини маълум қилди.
Актёрнинг фикрича, агар айтилган 300 доллар берилганида, онасининг 18 ёшгача қизига қаровчи сифатида бириктирилиши мумкин бўлган.
“Қизим мустақил равишда овқатланиши, юриши ва бошқа эҳтиёжларини бажариши мумкин деган хулоса берилган. Агар у ҳаммасини мустақил бажара олса, бизга қаровчи керак эмас эди. Менга алам қилаётган нарса — пул берилгандагина онасини қаровчи қилиб қўйиш мумкинлиги айтилгани”, — дейди у.
Актёр, шунингдек, вазият юзасидан Сергели туманидаги ижтимоий ҳимоя бўлимига мурожаат қилганини билдирди. У ерда ходимлар ва юристлар билан суҳбатлашганини, бироқ масала ҳал бўлмаганини таъкидлади.
Мусулмон Юнусов видеомурожаатида Шаҳноза Мирзиёевадан ҳолатни шахсан назоратга олиб, текширув ўтказишни сўради.
“Шаҳноза Мирзиёева, сиздан илтимос қиламан, шу масалани шахсан текширишингизни ва тагига етишингизни сўрайман. Ногиронлиги бўлган фарзанди бор оилалардан пул талаб қилиниши қанчалик тўғри? Бундай ҳолатларга чек қўйиш керак”, — деди актёр.
У ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан ҳам видеомурожаатини Шаҳноза Мирзиёевага етказишда ёрдам сўради.
…