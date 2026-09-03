Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)

·12·Маданият
Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)

Театр ва кино актёри Мусулмон Юнусов ижтимоий тармоқлардаги видеомурожаати орқали Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди. У ногиронлиги бўлган қизи учун ҳужжатларни расмийлаштириш жараёнида ундан 300 доллар талаб қилингани ҳақида гапирди.

Актёрнинг айтишича, унинг онаси ҳам биринчи гуруҳ ногиронлиги бўлган шахс. Икки йил аввал қизига ҳам ногиронлик белгиланган ва икки йил ўтиб ҳужжатларни қайта расмийлаштириш зарур бўлган. Шу сабабли май ойининг охири ва июн ойида у турмуш ўртоғи билан бирга қизининг ҳужжатларини тайёрлаш учун турли шифокорлар ва тегишли ташкилотларга қатнаган.

“Ҳар бир шифокорга бордик, барча ҳужжатларни йиғдик. Мен актёрман, деб ҳеч қаерда имтиёз талаб қилмадим. Бошқа одамлар қатори навбат кутдик, керакли тартибларнинг барчасидан ўтдик”, — дейди Мусулмон Юнусов.

Унинг сўзларига кўра, ҳужжатлар Сергели туманидаги тегишли тиббий кўрик босқичига етиб келган. Ҳужжатлар топширилгач, унга икки-уч кун ичида жавоб берилиши айтилган.

Бироқ орадан икки кун ўтиб, 71-поликлиникадан актёрнинг турмуш ўртоғига қўнғироқ бўлган. Юнусовнинг таъкидлашича, телефон орқали суҳбатда қизига 18 ёшгача ногиронлик белгиланиши ва онасининг унга қаровчи сифатида бириктирилиши мумкинлиги айтилган. Бунинг учун эса 300 доллар миқдорида пул сўралган.

“Гап пулнинг миқдорида эмас. Мен бу пулни топишим мумкин. Лекин ҳар куни даволаниш ёки ҳужжатларини расмийлаштириш учун маблағ излаётган ота-оналарни кўрамиз. Бугунги харажатни топдик, эртага нима қиламиз, деб ўйлайдиган оилалар жуда кўп”, — деди актёр.

Юнусов ушбу ҳолатдан норози бўлиб, қўнғироқ қилганини ва масалани бевосита ўзи билан ҳал қилишни сўраганини айтди. Шундан сўнг қизига ногиронлик белгилангани, бироқ онаси қаровчи сифатида расмийлаштирилмаганини маълум қилди.

Актёрнинг фикрича, агар айтилган 300 доллар берилганида, онасининг 18 ёшгача қизига қаровчи сифатида бириктирилиши мумкин бўлган.

“Қизим мустақил равишда овқатланиши, юриши ва бошқа эҳтиёжларини бажариши мумкин деган хулоса берилган. Агар у ҳаммасини мустақил бажара олса, бизга қаровчи керак эмас эди. Менга алам қилаётган нарса — пул берилгандагина онасини қаровчи қилиб қўйиш мумкинлиги айтилгани”, — дейди у.

Актёр, шунингдек, вазият юзасидан Сергели туманидаги ижтимоий ҳимоя бўлимига мурожаат қилганини билдирди. У ерда ходимлар ва юристлар билан суҳбатлашганини, бироқ масала ҳал бўлмаганини таъкидлади.

Мусулмон Юнусов видеомурожаатида Шаҳноза Мирзиёевадан ҳолатни шахсан назоратга олиб, текширув ўтказишни сўради.

“Шаҳноза Мирзиёева, сиздан илтимос қиламан, шу масалани шахсан текширишингизни ва тагига етишингизни сўрайман. Ногиронлиги бўлган фарзанди бор оилалардан пул талаб қилиниши қанчалик тўғри? Бундай ҳолатларга чек қўйиш керак”, — деди актёр.

У ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан ҳам видеомурожаатини Шаҳноза Мирзиёевага етказишда ёрдам сўради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Бугун, 14:06 Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео) Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео)Бугун, 13:44Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Бугун, 11:48Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиЗебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиБугун, 11:10Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Бугун, 10:22 Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео) Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео)Бугун, 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди