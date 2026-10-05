Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)

·4·Маданият
Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Эслаб эслаб" кўрсатувида Шаҳзода Муҳаммедова Шоҳида Узоқова билан боғлиқ хотираларини бўлишди.
  • Суҳбат давомида Шоҳида Узоқова бир пайтлар Шаҳзода Муҳаммедовани ўғли Алишер Узоқовга келин қилмоқчи бўлгани маълум бўлди.
  • Шаҳзода Муҳаммедова эса Алишер Узоқов унга ёқмагани сабабли турмушга чиқмаганини айтди.

Актриса ва дизайнер Шаҳзода Муҳаммедова Севимли телеканалининг “Эслаб эслаб” кўрсатувида актриса Шоҳида Узоқова билан боғлиқ хотираларини ёдга олди. Суҳбат давомида Шоҳида Узоқова бир вақтлар Шаҳзода Муҳаммедовани ўғли Алишер Узоқовга келин қилмоқчи бўлгани маълум бўлди.

Шаҳзода Муҳаммедова болалик хотиралари ҳақида гапирар экан, “Эсмералда” сериалини Шоҳида Узоқованинг овози орқали эслаб қолганини айтди.

“Болалигим мени “Эсмералда” киноси билан боғлиқ. Ўша пайтларда Instagram, Telegram, TikTokлар бўлмаган. Маҳаллага чиқиб, болалар билан ўйнаётганимизда “Эсмералда” бошланади, деб дугоналаримиз билан югуриб уйга кирардик. Ўша пайтларда ҳаммамиз оилавий бир дастурхон атрофида овқатланардик. Сериални бошидан охиригача, ипидан игнасигача томоша қилганман. Онам санъатсевар инсон бўлганлари учун Шоҳида Узоқова деган актриса овоз берганини айтиб турардилар”, — деди Шаҳзода Муҳаммедова.

Орадан йиллар ўтиб, Шаҳзода Муҳаммедова кино индустриясига кириб келади ва “Тундан тонггача” фильмида Шоҳида Узоқова билан бирга рол ижро этади. Актриса фильмда Шаҳзоданинг қайнонаси образини гавдалантирган.

“Жуда хурсанд бўлганман. Ўша пайтда Алишер Узоқов энди партнёрим бўлган. У оғир-вазмин, камгап эди, менга атайлаб ёрдам бермасди. Шоҳида опа эса ролларимга ёрдам берардилар. Бунинг учун каттакон раҳмат. Сизни яхши кўраман. Кинодаги қайнонамни худди ҳаётдаги қайнонамдек ҳис қиламан”, — дея Шоҳида Узоқовага миннатдорлик билдирди Шаҳзода.

Шундан сўнг Шоҳида Узоқова кутилмаган гапни айтди.

“Ҳаётда ҳам келин қилмоқчи бўлганман, лекин сен келин бўлишни хоҳламагансан”, — деди актриса.

Шаҳзода Муҳаммедова эса нима сабабдан Алишер Узоқовга турмушга чиқмаганини очиқ айтди.

“Чунки Алишер Узоқов менга ёқмаган”, — дея жавоб берди дизайнер.

Шаҳзода МуҳаммедоваШоҳида УзоқоваТундан тонггачаЭсмералда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Эсмералда” овози соҳибаси Шоҳида Узоқова 61 ёшда“Эсмералда” овози соҳибаси Шоҳида Узоқова 61 ёшда24 апрел 17:01Нодирбек Абдусатторовнинг бўлажак турмуш ўртоғи ким? Тўй қачонга белгиланмоқда?Нодирбек Абдусатторовнинг бўлажак турмуш ўртоғи ким? Тўй қачонга белгиланмоқда?Кеча 17:33"Wednesday" 3-мавсум билан қайтмоқда: суратга олиш ишлари якунланди"Wednesday" 3-мавсум билан қайтмоқда: суратга олиш ишлари якунландиКеча 17:01Хонанда Навруза яна бир бор она бўлдиХонанда Навруза яна бир бор она бўлдиКеча 16:45Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)Кеча 11:22Парижда Miu Miu’нинг янги коллекцияси намойиш этилди (видео)Парижда Miu Miu’нинг янги коллекцияси намойиш этилди (видео)4 октябр 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)