Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Алишер Узоқов Ўзбекистон Республикаси Президенти Шоукат Мирзиёевнинг фармони билан “Дўстлик” ордени билан тақдирланди.
- Мукофотни топшириш маросимида актёр кўзига ёш келгани, чунки бу мукофотни у анча кутганини таъкидлади.
- У давлат ва юртбошидан эътироф олиш ўзи учун катта аҳамиятга эга эканини ва бу унга янада катта масъулият юклашини айтди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг фармони билан актёр ва режиссёр Алишер Узоқов “Дўстлик” ордени билан тақдирланди. Мукофотни унга Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Нуриддинжон Исмоилов топширган.
Тақдирлаш маросимида актёрнинг кўзига ёш келгани кўпчилик эътиборини тортди. Алишер Узоқов “Интервю ТВ” лойиҳасига берган суҳбатида ўша лаҳзаларда нималарни ҳис қилгани ҳақида гапирди.
“Йиғламадим, кўзимга ёш келди. Ўзим ҳам бунақа бўлади, деб ўйламагандим. 'Узоқов Алишер' дейишганда ўрнимдан туриб, бир неча қадам ташлаб, мукофотни қўлга киритгунимча кўзимга ёш келди. Балки шу пайтгача кўрган қийинчиликларим, балки бу мукофотни кўп кутганим сабаб бўлгандир. Ростдан ҳам, мен буни анча кутдим”, — деди актёр.
У давлат ва юртбошидан эътироф олиш ўзи учун катта аҳамиятга эга эканини айтиб, бундай мукофот унга янада катта масъулият юклашини таъкидлади.
“Бошқа санъаткорларни билмайман, лекин шахсан мен давлат томонидан, юртбошимиз томонидан мукофотланишни кутаман. Бу менга бошқача таъсир қилади, масъулиятимни оширади”, — деди Алишер Узоқов.
Актёрнинг айтишича, мукофотдан сўнг келаётган кўплаб табриклар унга халқ меҳрини янада чуқурроқ ҳис қилишга ёрдам берган.
“Шунда 'Одамлар Алишер Узоқовни яхши кўраркан', деган фикрга келдим. Балки кимларгадир бу гапларим эриш туюлар, лекин ростдан ҳам мен бу мукофотни анча кутдим. Шунинг учун ҳам у менга қаттиқ таъсир қилди”, — дея сўзларини якунлади у.
Айни пайтда ижтимоий тармоқларда кўплаб кузатувчилар Алишер Узоқовни “Дўстлик” ордени билан тақдирлангани муносабати билан табрикламоқда.
Изоҳлар 0
…