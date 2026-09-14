Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)

·0·Маданият
Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Алишер Узоқов Ўзбекистон Республикаси Президенти Шоукат Мирзиёевнинг фармони билан “Дўстлик” ордени билан тақдирланди.
  • Мукофотни топшириш маросимида актёр кўзига ёш келгани, чунки бу мукофотни у анча кутганини таъкидлади.
  • У давлат ва юртбошидан эътироф олиш ўзи учун катта аҳамиятга эга эканини ва бу унга янада катта масъулият юклашини айтди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг фармони билан актёр ва режиссёр Алишер Узоқов “Дўстлик” ордени билан тақдирланди. Мукофотни унга Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Нуриддинжон Исмоилов топширган.

Тақдирлаш маросимида актёрнинг кўзига ёш келгани кўпчилик эътиборини тортди. Алишер Узоқов “Интервю ТВ” лойиҳасига берган суҳбатида ўша лаҳзаларда нималарни ҳис қилгани ҳақида гапирди.

“Йиғламадим, кўзимга ёш келди. Ўзим ҳам бунақа бўлади, деб ўйламагандим. 'Узоқов Алишер' дейишганда ўрнимдан туриб, бир неча қадам ташлаб, мукофотни қўлга киритгунимча кўзимга ёш келди. Балки шу пайтгача кўрган қийинчиликларим, балки бу мукофотни кўп кутганим сабаб бўлгандир. Ростдан ҳам, мен буни анча кутдим”, — деди актёр.

У давлат ва юртбошидан эътироф олиш ўзи учун катта аҳамиятга эга эканини айтиб, бундай мукофот унга янада катта масъулият юклашини таъкидлади.

“Бошқа санъаткорларни билмайман, лекин шахсан мен давлат томонидан, юртбошимиз томонидан мукофотланишни кутаман. Бу менга бошқача таъсир қилади, масъулиятимни оширади”, — деди Алишер Узоқов.

Актёрнинг айтишича, мукофотдан сўнг келаётган кўплаб табриклар унга халқ меҳрини янада чуқурроқ ҳис қилишга ёрдам берган.

“Шунда 'Одамлар Алишер Узоқовни яхши кўраркан', деган фикрга келдим. Балки кимларгадир бу гапларим эриш туюлар, лекин ростдан ҳам мен бу мукофотни анча кутдим. Шунинг учун ҳам у менга қаттиқ таъсир қилди”, — дея сўзларини якунлади у.

Айни пайтда ижтимоий тармоқларда кўплаб кузатувчилар Алишер Узоқовни “Дўстлик” ордени билан тақдирлангани муносабати билан табрикламоқда.

Алишер УзоқовДўстлик ордениШавкат МирзиёевНуриддинжон Исмоилов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Бугун, 17:40Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Бугун, 14:33Лоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиЛоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиБугун, 14:03Рухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиРухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиБугун, 02:52Ғазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларҒазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларБугун, 01:56Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Бугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди