Равшан Комилов 62 ёшни қарши олди

·22·Маданият
Равшан Комилов 62 ёшни қарши олди

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Равшан Комилов бугун, 26 октябрь куни таваллуд айёмини нишонламоқда. Хонанда 1964 йил 26 октябрда Тошкент шаҳрида туғилган ва бугун 62 ёшни қарши олди.

Равшан Комилов дастлаб мусиқа мактабида таҳсил олган. Кейинчалик Маданият техникуми ва Педагогика олийгоҳининг мусиқа факультетини тамомлаган. Унинг профессионал ижодий фаолияти 1987 йилда бошланган.

Санъаткор “Одам бўлайлик”, “Қараб қўй”, “Танго”, “Юришларинг ёқади” ва “Озодани севаман” каби қўшиқлари билан мухлислар эътиборини қозонган. Бугунги кунга қадар унинг 200 дан ортиқ қўшиғи, 30 дан зиёд видеоклипи ва 10 дан ортиқ албоми мавжуд.

Равшан Комилов 1991 йилда “Камолот” кўрик-танловида ғолиб бўлган, 1994 йилда “Улуғбек” мукофотига сазовор бўлган. 2000 йилда эса “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист” фахрий унвони билан тақдирланган.

Таҳририятимиз номидан Равшан Комиловни таваллуд айёми билан самимий табриклаймиз. Хонандага мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт ва ижодий фаолиятида янги муваффақиятлар тилаймиз.

Равшан КомиловЎзбекистонда хизмат кўрсатган артистЎзбек эстрадаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умид Искандаров 46 ёшни қарши олдиУмид Искандаров 46 ёшни қарши олди24 сентябр 20:32Севила Худойберганова 23 ёшни қарши олди: яқинлари унга унутилмас сюрприз тайёрлади (видео)Севила Худойберганова 23 ёшни қарши олди: яқинлари унга унутилмас сюрприз тайёрлади (видео)23 октябр 16:16Сардор Мамадалиев 41 ёшни қарши олди! (видео)Сардор Мамадалиев 41 ёшни қарши олди! (видео)11 октябр 20:2252 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)52 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)6 август 13:32Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)20 июл 05:13Равшан Собиров ҳаётидаги синовли вазиятлари ҳақида нималар маълум?Равшан Собиров ҳаётидаги синовли вазиятлари ҳақида нималар маълум?30 май 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир