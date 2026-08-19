Қаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олди

·15·Маданият
Қаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олди
Қисқача

Ўзбек театр ва кино санъати вакили, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Қаҳрамон Абдураҳимов 18 август куни 77 ёшни қарши олди. У 1949 йил 18 августда Бухоро вилоятининг Қоракўл туманида туғилган ва 1972 йилдан буён Ўзбек миллий академик драма театрида етакчи актёрлардан бири сифатида фаолият юритиб келмоқда. Актёр “Ўтган кунлар”, “Шайтанат”, “Абулфайзхон”, “Севгинатор” ва “Тавба” каби филмлардаги роллари билан танилган.

Ўзбек театр ва кино санъатининг таниқли вакили, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Қаҳрамон Абдураҳимов кеча, 18 август куни 77 ёшни қарши олди.

Актёр 1949 йил 18 августда Бухоро вилоятининг Қоракўл туманида таваллуд топган. У 1972 йилда профессионал саҳнадаги фаолиятини бошлаган ва шундан буён Ўзбек миллий академик драма театрида етакчи актёрлардан бири сифатида ижод қилиб келмоқда.

Қаҳрамон Абдураҳимов кўп йиллик фаолияти давомида театр саҳнасида турли образларни гавдалантириш билан бирга, кино ва телелойиҳаларда ҳам муносиб ролларни ижро этган. Томошабинлар уни “Ўтган кунлар”, “Шайтанат”, “Абулфайзхон”, “Севгинатор” ва “Тавба” каби фильмлардаги роллари орқали яхши танийди.

Санъаткорнинг ўзбек маданияти ривожига қўшган ҳиссаси давлат томонидан ҳам муносиб эътироф этилган. У 1993 йилда “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист” фахрий унвони билан тақдирланган. Шунингдек, 2021 йилда “Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 30 йиллиги” кўкрак нишони, 2022 йилда “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишонига эга бўлган.

Ayol va erkak qo'llarida bir xil kitob ushlab jilmayib turishibdi.

2026 йил 28 май куни Президент фармонига мувофиқ Қаҳрамон Абдураҳимов мамлакат маданий ҳаётидаги хизматлари учун “Дўстлик” ордени билан мукофотланган.

Таҳририятимиз Қаҳрамон Абдураҳимовни 77 ёшга тўлган қутлуғ айёми билан самимий муборакбод этади. Унга мустаҳкам соғлик, узоқ умр, оилавий хотиржамлик ва келгусидаги ижодий фаолиятида улкан муваффақиятлар тилаймиз.

Қаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олди
Қаҳрамон АбдураҳимовЎзбекистонБухороЎзбек миллий академик драма театри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)Кеча, 21:38 Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео) Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео)Кеча, 20:50Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Кеча, 14:13“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)Кеча, 10:08“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволлар“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволларКеча, 10:03Ритик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқдаРитик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқдаКеча, 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!