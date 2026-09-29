Саҳна ортидаги ноёб учрашув: Насиба Абдуллаева ва Муниса Ризаеванинг самимий суҳбати

·55·Маданият
Саҳна ортидаги ноёб учрашув: Насиба Абдуллаева ва Муниса Ризаеванинг самимий суҳбати
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон халқ артисти Насиба Абдуллаева ва хонанда Муниса Ризаева катта тантанада саҳна ортида тасодифан учрашиб қолишди.
  • Учрашувда Муниса Ризаева устоз санъаткорга ҳурмат кўрсатиб, Насиба Абдуллаева эса уни самимий қучоқлаб олгани акс этган.
  • Бу ҳолат мухлислар томонидан ўзбек санъатидаги устоз-шогирдлик маданиятининг гўзал намунаси сифатида баҳоланмоқда.

Ўзбек миллий эстрадасининг икки турли авлодига мансуб ёрқин юлдузлари — Ўзбекистон халқ артисти Насиба Абдуллаева ҳамда энг талабгир хонандалардан бири Муниса Ризаеванинг йирик тантаналардан биридаги кутилмаган саҳна орти учрашуви ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Маълум бўлишича, санъаткорлар муҳташам тўй-томоша тадбирида чиқиш қилиш олдидан «backstage» ҳудудида тасодифан юзма-юз келишган. Тасвирларда кичик ҳамкасби Муниса Ризаева устоз санъаткор билан юксак ҳурмат ва эҳтиром билан кўришиб, Насиба Абдуллаева эса уни самимий меҳр билан бағрига босгани акс этган. Икки юлдузнинг бир-бирларига билдирган илиқ сўзлари ва назокатли муносабати мухлислар томонидан ўзбек санъатидаги устоз-шогирдлик маданиятининг гўзал намунаси сифатида қабул қилинмоқда.

«Самимий қучоқ, саҳна орти эҳтироми ва икки давр қиёфаси»: Учрашувнинг 5 та асосий нуқтаси

Машҳур санъаткорларнинг саҳна ортидаги ноёб мулоқоти бўйича энг муҳим тафсилотлар:

  • Саҳна ортидаги тасодифий дийдор: Хонандалар катта байрам тадбирида чиқиш қилишга ҳозирлик кўраётган бир вақтда «backstage»да тўқнаш келишди;

  • Юксак эҳтиром ва самимий кўришиш: Муниса Ризаева устоз хонанда Насиба Абдуллаевани кўрган заҳоти эҳтиром билан табассум ила пешвоз чиқди;

  • Она-боладек илиқ қучоқлашиш: Видеокадрларда санъаткорларнинг бир-бирларини қучиб, қисқа ва илиқ мулоқот қилганлари яққол кўринади;

  • Нафис ва классик образлар: Насиба Абдуллаева босиқ ва олийжаноб қора либосда бўлса, Муниса Ризаева ялтироқ оқшом либоси ва устига ташланган қора пиджакда намоён бўлди;

  • Атрофдагилар ва жамоа эътибори: Икки машҳур юлдузнинг мулоқоти саҳна ортидаги ёрдамчилар ва тадбир ташкилотчиларининг ҳам нигоҳини тортди.

Насиба Абдуллаева ва Муниса Ризаеванинг учрашув ҳолати таснифи

Санъаткорларнинг образи, муомала услуби ва муҳит кўрсаткичлари таҳлили:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Насиба Абдуллаева

Муниса Ризаева

Образ ва услуб танлови

Олийжаноб, босиқ ва классик қора оқшом кўйлаги

Ялтироқ фактурали либос ва қатъий қора жакет уйғунлиги

Учрашув локацияси

Муҳташам байрам саройининг саҳна орти майдони

Чиқиш олди ҳозирлик йўлаги

Муносабат ва имо-ишора

Меҳрибон, қўллаб-қувватловчи ва устозона илиқлик

Катта ҳурмат, камтарлик ва очиқ самимият

Эстрададаги мавқеи

Ўзбек миллий ва классик қўшиқчилигининг тирик афсонаси

Замонавий поп-эстраданинг энг фаол ва оммабоп юлдузи

Маданият ва шоу-бизнес экспертизаси: Нега бу кадрлар тармоқда тез тарқалди?

Маданиятшунослар, журналистлар ва продюсерларнинг хулосалари:

  • «Авлодлар уйғунлиги ва саҳнавий маданият»: Шоу-бизнесдаги рақобат ва турли миш-мишларга қарамай, катта авлод вакили билан ёшларнинг бу тарзда самимий кўришиши миллий қадриятларимиздаги ҳурмат ва эҳтиром ҳар қандай шуҳратдан устун эканини намоён этади; Насиба Абдуллаеванинг Мунисага бўлган очиқ муносабати саҳна маданиятининг ёрқин кўринишидир;

  • Табиий ҳис-туйғуларнинг кучи: Бу учрашув олдиндан режалаштирилган клип ёки пиар эмас, балки саҳна ортида табиий ҳолда олинган лаҳзалар бўлгани сабабли томошабинларда илиқ туйғу уйғотди; артистларнинг чинакам инсоний хусусиятлари айнан мана шундай кутилмаган вазиятларда яққол намоён бўлади;

  • Эстетик дид ва маҳорат: Иккала ижодкорнинг ҳам саҳнага жиддий тайёргарлиги, юриш-туриши ва кийиниш услуби санъатга бўлган юксак профессионал муносабатни акс эттириб, мухлислар учун яна бир ижобий намуна бўлди.

Сизнингча, ўзбек эстрадаси юлдузлари орасидаги устоз-шогирдлик ва авлодлараро самимий муносабатлар санъат ривожига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Сиз қайси хонанданинг ижоди ва саҳнавий маданиятини кўпроқ қадрлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек санъатидаги ушбу гўзал дийдор таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Насиба АбдуллаеваМуниса РизаеваСаҳна ортиМуҳташам байрам
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирдиЮлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирди16 июн 15:13Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)3 июл 15:02Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!21 сентябр 15:12«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...11 сентябр 11:26Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)27 август 10:52«Баҳор» ансамблининг таниқли раққосаси вафот этди«Баҳор» ансамблининг таниқли раққосаси вафот этди23 июл 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ