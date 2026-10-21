Муниса Ризаева бугун 40 ёшни қарши олмоқда (видео)

·36·Маданият
Муниса Ризаева бугун 40 ёшни қарши олмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хонанда Муниса Ризаева 21 октябр куни 40 ёшга тўлди.
  • Санъаткор Instagram саҳифаси орқали янги ёшга қадам қўйганини маълум қилиб, ўтган ва келгуси кунлари учун шукроналик билдирди.
  • Тошкент шаҳрида туғилган хонанда 2023 йилда Арсений Мороз билан турмуш қурган ва 2024 йилда ўғил фарзандли бўлган.
  • У ўз ижодий фаолияти давомида "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист" фахрий унвонига ҳам сазовор бўлган.

Хонанда Муниса Ризаева бугун, 21 октябрь куни 40 ёшни қарши олмоқда. Санъаткор таваллуд куни муносабати билан Instagram саҳифасида видео жойлаб, янги ёшга қадам қўйганини маълум қилди.

Хонанда видеога изоҳ сифатида ўзининг янги ёши билан самимий табриклаб, ўтган кунлари, бугунги ҳаёти ва келажакдаги бахтли кунлари учун шукроналик билдирди.

“Яна бир ёшга улғайдим. Яна бир ёшга ақллироқ бўлдим. Яна бир ёшга кучлироқ бўлдим.

Янги ёшим муборак бўлсин! Ўтган кунларимга шукр, бугунги кунимга шукр ва ҳали олдинда кутаётган барча гўзал кунлар учун шукр”, — деб ёзди Муниса Ризаева.

Муниса Ризаева “Кўзларим яна”, “Аҳа-оҳо”, “Hollywood”, “Секин-аста”, “Эй само”, “Армон” ва “Ёмғир” каби қўшиқлари орқали мухлислар орасида шуҳрат қозонган.

Ушбу пост остида ҳам кўплаб кузатувчилар хонандани таваллуд айёми билан табриклаб, унга самимий тилакларини йўллади.

Биз ҳам Муниса Ризаевани таваллуд айёми билан чин қалбимиздан табриклаб, унга мустаҳкам соғлик, чексиз бахт, оилавий хотиржамлик, ижодий парвозлар ва янги муваффақиятлар тилаб қоламиз. Ҳар доим яқинлари меҳридан, мухлислари эътиборидан баҳраманд бўлиб, юзидан табассум аримасин!

Маълумот учун, Муниса Ризаева 1986 йил 21 октябрь куни Тошкент шаҳрида туғилган. У 2023 йил 7 сентябрда беларуслик Арсений Мороз билан турмуш қурган. 2024 йил 24 ноябрь куни эса ўғил фарзандли бўлган.

2026 йил 28 май куни хонандага “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист” фахрий унвони берилган.

Муниса РизаеваАрсений МорозЎзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артистТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)16 август 12:14Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиМуниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди9 июн 19:03Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!21 сентябр 15:12«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...11 сентябр 11:26Саҳна ортидаги ноёб учрашув: Насиба Абдуллаева ва Муниса Ризаеванинг самимий суҳбатиСаҳна ортидаги ноёб учрашув: Насиба Абдуллаева ва Муниса Ризаеванинг самимий суҳбати29 сентябр 11:05Муниса Ризаева ўғлининг келажакда ким бўлишини хоҳлашини айтди (видео)Муниса Ризаева ўғлининг келажакда ким бўлишини хоҳлашини айтди (видео)11 октябр 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди