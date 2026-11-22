Анвар Жўраев “Овоз” ва “Артист” лойиҳаларининг аҳамияти ҳақида гапирди (видео)
“Саҳар” гуруҳи фронтмени, хонанда Анвар Жўраев “Овоз” ва “Артист” мусиқий лойиҳаларининг аҳамияти ҳақида фикр билдирди. У мазкур лойиҳаларда ҳакам сифатида иштирок этган ва уларнинг ёш истеъдодларни кашф этишдаги ўрнини алоҳида таъкидлади.
Хонанда интервюларидан бирида ундан “Овоз” ва “Артист” лойиҳалари қанчалик муҳим ва керакли экани ҳақида сўралди.
“Бу лойиҳалар жуда ҳам керакли. Чунки улар орқали янги артистлар кашф этилади. Вилоят ва туманлардан келган ёшларнинг ўзини кўрсатиши, истеъдодини намоён этиши учун имконият яратилади. Улар ўз қобилиятини намойиш қилиб, келажакдаги ижодий фаолияти учун йўл очиши мумкин. Шунинг учун бундай лойиҳаларни жуда муҳим деб ҳисоблайман. Бизда ҳам шундай лойиҳалар бўлиши керак”, — деди Анвар Жўраев.
Хонанданинг фикрича, бундай мусиқий лойиҳалар нафақат ёш истеъдодларни кенг оммага танитади, балки уларнинг катта саҳнага чиқиши ва профессионал ижодкор сифатида шаклланишига ҳам ёрдам беради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…