Собиржон Мўминов бугун 57 ёшда!
Бугун, 29 ноябрь куни таниқли ўзбек хонандаси, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Собиржон Мўминов 57 ёшни қарши олди.
Санъаткор 1969 йил 29 ноябрда Қирғизистоннинг Ўш шаҳрида санъаткорлар оиласида туғилган. Унинг мусиқага қизиқиши ёшлигидан бошланган. Дастлаб мусиқа мактабида етти йил давомида скрипка чалишни ўрганган.
Кейинчалик Тошкент давлат маданият институтида таҳсил олиб, мақом ва танбур йўналишини ўзлаштирган. Меҳнат фаолиятини Ўш театрида яккахон хонанда сифатида бошлаган. 1992 йилдан Муҳиддин Қориёқубов номидаги бадиий жамоалар дирекцияси қошидаги «Ўзбекистон» ашула ва рақс ансамблида фаолият юритган.
Собиржон Мўминов ижодий фаолияти давомида ўзбек мусиқа мухлислари орасида машҳур бўлган қатор қўшиқларни ижро этган. Унинг «Бир кам дунё», «Биринчи муҳаббат», «Кўнглим Тошкент-Фарғонада», «Битта кулинг», «Икки дил», «Эслармикансан» ва «Сенсиз» каби қўшиқлари мухлислар эътиборини қозонган.
Санъаткор 1993 йилда «Анора» эстрада қўшиқлари танлови, 1995 йилда эса «Садо» танлови ғолиби бўлган. 2000 йилда унга «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист» фахрий унвони берилган.
Собиржон Мўминов Ўзбекистон бўйлаб, шунингдек, бир қанча хорижий мамалакатларда Туркия, АҚШ, Хитой, Россия каби давлатларда сафарда бўлган. Ҳозирда оила аъзолари билан Американинг Нью-Йорк шаҳрида яшаб, иш фаолиятини давом эттирмоқда.
Собиржон Мўминовни таваллуд айёми билан табриклаб, унга мустаҳкам соғлиқ, оилавий хотиржамлик ва ижодий фаолиятида янада катта муваффақиятлар тилаймиз.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…