Ford возвращается на европейский рынок: Фиеста, Бронко и новые кроссоверы

Компания Ford объявила о планах представить пять новых моделей для рынков Великобритании и Европейского Союза в течение ближайших четырех лет. Среди них — новый электрический хэтчбек, который, как ожидается, возродит легендарное имя Фиеста. Руководитель подразделения легковых автомобилей Ford в Европе Джим Баумбик пообещал, что новые модели будут обладать динамикой вождения, соответствующей богатому наследию бренда Ford. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

В линейку новых моделей войдут внедорожник Бронко с мультиэнергетической силовой установкой, кроссовер, построенный на платформе Renault, а также два плагин-гибридных кроссовера, производство которых ожидается в сотрудничестве с Geely. Хотя Ford десятилетиями лидировал в европейских рейтингах продаж благодаря таким моделям, как Фиеста и Фокус, в последние годы компания немного потеряла долю рынка из-за прекращения их производства.

Обновленная стратегия компании ориентирована на сегменты Б и К, на которые приходится 80% продаж в регионе. Длина всех новых моделей составит от 4,0 до 4,65 метра. Одним из ключевых героев новой линейки станет компактный внедорожник, который войдет в семейство Бронко, успешно зарекомендовавшее себя на рынке США. Эта модель будет производиться на заводе Ford в Валенсии вместе с моделью Куга начиная с 2028 года.

Кроме того, в 2028 году планируется начать производство нового электрического хэтчбека и кроссовера в сотрудничестве с Renault. Они будут основаны на платформе РГМП Смалл, используемой в моделях Renault 5 и Nissan Микра. Представители Ford подчеркивают, что эти автомобили будут отличаться уникальным дизайном и управляемостью в раллийном стиле, что выделит их среди конкурентов.