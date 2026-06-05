Toyota сохраняет абсолютное лидерство на автомобильном рынке

Авторитетный аналитический портал Фокус2Мове, внимательно следящий за мировой автоиндустрией и процессами трансформации, опубликовал новый глобальный отчет о самых популярных автомобильных брендах планеты. Согласно ему, несмотря на то, что конкуренция на мировом рынке приобрела беспрецедентно ожесточенный характер, а общие объемы продаж демонстрируют снижение, лидеры рейтинга и сильнейшая тройка смогли удержать свои позиции.

Японский автогигант Toyota, несмотря на снижение годовых показателей продаж на 3,4%, не уступил никому статус самого покупаемого бренда в мире. Эта компания единолично обеспечивает огромную долю в 10,9% на глобальном рынке новых автомобилей.

Борьба в тройке лидеров и стремительный рост бренда BYD

Вторую строчку рейтинга занял немецкий бренд Volkswagen, считающийся гордостью Германии. Продажи немецкого концерна снизились на 10,3% по сравнению с прошлым годом, и сейчас их доля на мировом рынке составляет 5,2%. Замыкает тройку лидеров популярный южнокорейский бренд Hyundai. Корейцы практически сохранили прежние позиции — их общий объем продаж снизился всего на 0,3%.

Самой большой сенсацией и предметом внимания экспертов в этом отчете стали пугающие и стремительные темпы роста китайского бренда BYD. Популярность современных электромобилей и гибридов китайского производства растет в геометрической прогрессии по всему миру. В качестве основных факторов этого можно выделить следующие особенности:

💰 Привлекательная цена: Идеальный баланс между высоким качеством и доступной стоимостью.

🔋 Инновационные технологии: Современная система батарей, способная преодолевать огромные расстояния (запас хода) на одном заряде.

📈 Скачок продаж: Рост объема продаж более чем на 30% в годовом исчислении.

10 самых популярных автомобильных брендов мира

В следующей подробной таблице рейтинга вы можете ознакомиться с десяткой крупнейших и самых востребованных автобрендов мира, а также с динамикой их годовых продаж:

№ Название автомобильного бренда Страна-производитель Динамика годовых продаж 1 Toyota Япония -3,4% 2 Volkswagen Германия -10,3% 3 Hyundai Южная Корея -0,3% 4 Ford США -9,3% 5 Honda Япония -8,9% 6 Kia Южная Корея +1,1% 7 Nissan Япония -3,5% 8 Chevrolet США -4,1% 9 BYD Китай +30,3% 10 Suzuki Япония +10,5%

Как видно из таблицы, японский бренд Suzuki и южнокорейский Kia также зафиксировали значительный рост на рынке традиционных автомобилей с ДВС, укрепив свои позиции в десятке лидеров.

Взгляд в перспективу: Насколько накаляется конкуренция между BYD и Chevrolet на улицах Узбекистана, настолько же серьезно китайские электромобили вытесняют традиционных автогигантов на глобальном рынке. Хотя Toyota по-прежнему прочно удерживает лидерство благодаря своему стабильному качеству, зафиксированный BYD пугающий скачок на 30,3% свидетельствует о том, что в ближайшие годы облик этого Топ-10 может полностью измениться.

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