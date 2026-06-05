Toyota сохраняет абсолютное лидерство на автомобильном рынке

·49·Авто
Toyota сохраняет абсолютное лидерство на автомобильном рынке

Авторитетный аналитический портал Фокус2Мове, внимательно следящий за мировой автоиндустрией и процессами трансформации, опубликовал новый глобальный отчет о самых популярных автомобильных брендах планеты. Согласно ему, несмотря на то, что конкуренция на мировом рынке приобрела беспрецедентно ожесточенный характер, а общие объемы продаж демонстрируют снижение, лидеры рейтинга и сильнейшая тройка смогли удержать свои позиции.

Японский автогигант Toyota, несмотря на снижение годовых показателей продаж на 3,4%, не уступил никому статус самого покупаемого бренда в мире. Эта компания единолично обеспечивает огромную долю в 10,9% на глобальном рынке новых автомобилей.

Борьба в тройке лидеров и стремительный рост бренда BYD

Вторую строчку рейтинга занял немецкий бренд Volkswagen, считающийся гордостью Германии. Продажи немецкого концерна снизились на 10,3% по сравнению с прошлым годом, и сейчас их доля на мировом рынке составляет 5,2%. Замыкает тройку лидеров популярный южнокорейский бренд Hyundai. Корейцы практически сохранили прежние позиции — их общий объем продаж снизился всего на 0,3%.

Самой большой сенсацией и предметом внимания экспертов в этом отчете стали пугающие и стремительные темпы роста китайского бренда BYD. Популярность современных электромобилей и гибридов китайского производства растет в геометрической прогрессии по всему миру. В качестве основных факторов этого можно выделить следующие особенности:

  • 💰 Привлекательная цена: Идеальный баланс между высоким качеством и доступной стоимостью.

  • 🔋 Инновационные технологии: Современная система батарей, способная преодолевать огромные расстояния (запас хода) на одном заряде.

  • 📈 Скачок продаж: Рост объема продаж более чем на 30% в годовом исчислении.

10 самых популярных автомобильных брендов мира

В следующей подробной таблице рейтинга вы можете ознакомиться с десяткой крупнейших и самых востребованных автобрендов мира, а также с динамикой их годовых продаж:

Название автомобильного бренда

Страна-производитель

Динамика годовых продаж

1

Toyota

Япония

-3,4%

2

Volkswagen

Германия

-10,3%

3

Hyundai

Южная Корея

-0,3%

4

Ford

США

-9,3%

5

Honda

Япония

-8,9%

6

Kia

Южная Корея

+1,1%

7

Nissan

Япония

-3,5%

8

Chevrolet

США

-4,1%

9

BYD

Китай

+30,3%

10

Suzuki

Япония

+10,5%

Как видно из таблицы, японский бренд Suzuki и южнокорейский Kia также зафиксировали значительный рост на рынке традиционных автомобилей с ДВС, укрепив свои позиции в десятке лидеров.

Взгляд в перспективу: Насколько накаляется конкуренция между BYD и Chevrolet на улицах Узбекистана, настолько же серьезно китайские электромобили вытесняют традиционных автогигантов на глобальном рынке. Хотя Toyota по-прежнему прочно удерживает лидерство благодаря своему стабильному качеству, зафиксированный BYD пугающий скачок на 30,3% свидетельствует о том, что в ближайшие годы облик этого Топ-10 может полностью измениться.

Следите вместе с нами на страницах Замин за самыми свежими финансовыми показателями мировой автоиндустрии, революционными новинками в мире современных электромобилей и эксклюзивными рейтингами ваших любимых брендов!

ToyotaFocus2MoveBYDVolkswagenHyundai
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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