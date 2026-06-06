Hyundai кардинально обновит модельный ряд до 2027 года

Компания Hyundai готовится к масштабному обновлению своей модельной линейки до 2027 года. По данным издания Мотор1, первым обновится Hyundai Элантра. Передняя и задняя части кузова седана будут переработаны, также изменится дизайн интерьера. Линейка двигателей, согласно предварительным данным, останется без серьезных изменений. Впоследствии не исключается презентация компанией новой спортивной версии — модели Элантра Н. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В сегменте электромобилей ожидается появление компактного хэтчбека Hyundai Ионик 3, способного преодолевать более 480 км на одном заряде. Также большие изменения ждут кроссовер Hyundai Кона: модель получит более строгий и угловатый дизайн. В линейке силовых агрегатов появятся гибридная система на базе 1,5-литрового двигателя и новая полностью электрическая трансмиссия, также планируется установка новой мультимедийной системы.

Популярный Hyundai Санта Фе также получит новую силовую установку — ожидается версия EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода). В этой схеме колеса приводятся в движение электродвигателем, а бензиновый двигатель служит только для зарядки тяговой батареи. По оценкам, общий запас хода такого кроссовера может достигать 900 км.

Обновления не обойдут стороной и хитовую модель Hyundai Туксон. Ожидается, что следующее поколение модели получит новый дизайн со строгими линиями, сохранив гибридные и подзаряжаемые гибридные версии. Также возможно появление спортивной модификации Туксон Н мощностью 300 л.с. При этом традиционные бензиновые версии могут постепенно исчезнуть из линейки.