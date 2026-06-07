Продажи Toyota в Китае резко упали: спрос снизился на 31,7%

·17·Авто
Продажи Toyota в Китае резко упали: спрос снизился на 31,7%

Компания Toyota продолжает терять свои позиции на автомобильном рынке Китая. По итогам мая 2024 года продажи компании в Китайской Народной Республике составили 102,3 тыс. единиц, что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы снижения наблюдаются четвертый месяц подряд и продолжают ускоряться. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основной причиной снижения продаж называется падение спроса на традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Рынок Китая стремительно переходит на электромобили и гибриды, а конкуренция со стороны местных производителей постоянно усиливается. Если в апреле продажи снизились на 25,4%, то в мае этот показатель ухудшился еще больше.

Тем не менее, доля электрифицированных моделей бренда Toyota значительно выросла. По итогам мая на гибриды и электромобили пришлось почти 70% общих продаж бренда в Китае. Особенно быстро растут продажи моделей с полностью электрической силовой установкой. В мае компания продала более 13,7 тыс. электромобилей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Стимулом для этого роста стал выход на рынок нового электрического седана бЗ7, специально разработанного для Китая. Однако трудности испытывают не только Toyota, но и другие японские бренды. Например, продажи компании Honda в мае снизились на 48,7%, составив 28,3 тыс. единиц. Для Honda это 28-й месяц подряд с отрицательной динамикой.

ToyotaКитайЭлектромобильHondaАвтомобильный рынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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