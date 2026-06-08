Руководитель подразделения Porsche GT одобрил виртуальную коробку передач

На этой неделе в моей голове неожиданно ожила книга доктора Сьюза «Зеленые яйца и ветчина». В ней безымянный герой долго убеждает Сэма ненавидеть это блюдо, но в конце концов пробует его и проникается любовью. Сегодня место этих зеленых яиц и ветчины занимают электромобили с искусственной коробкой передач, а роль того упрямого героя исполняет бренд Porsche. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Руководитель подразделения GT компании Porsche Андреас Преунингер в недавнем интервью положительно отозвался об идее применения симуляции механической коробки передач в электромобилях. По его мнению, такие технологии крайне важны для сохранения эмоциональной связи между водителем и автомобилем.

В настоящее время такие модели, как Hyundai Ioniq 5 Н, уже успешно внедрили систему виртуального переключения передач. Эта система, несмотря на равномерное ускорение электромобиля, имитирует толчки и звуковые эффекты, характерные для спортивных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Ожидается, что Porsche также будет использовать подобные решения в своих будущих электрических спорткарах.

Хотя многие пуристы и поклонники традиционных автомобилей считают эту технологию «подделкой», эксперты отрасли подчеркивают, что это новый способ повысить удовольствие от вождения. Если такой ориентированный на драйвер бренд, как Porsche, одобряет это, значит, в будущем это может стать стандартной функцией.