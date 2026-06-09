Новые модели Волга поступили в продажу: 1500 автомобилей доставлены дилерам

Завод «Легковые автомобили» в Нижнем Новгороде планирует выпустить около 30 тысяч автомобилей под возрожденным брендом Волга до конца 2026 года. Об этом сообщила руководитель компании Татьяна Фадеева. По ее словам, первая партия автомобилей уже произведена и отправлена в дилерские центры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Официальные продажи запланированы на 19 июня. На начальном этапе автомобили будут продаваться в 25–30 дилерских центрах, однако в будущем сеть планируется расширить до 130 точек по всей стране. В настоящее время дилерам доставлено около 1500 автомобилей из первой партии.

Новая линейка Волга включает три модели. Покупателям предлагаются седан Volga C50 (от 2 899 000 рублей), кроссовер Volga K40 (от 2 749 000 рублей) и флагманский кроссовер Volga K50 (от 4 199 000 рублей).

В рамках проекта планируется инвестировать не менее 60 миллиардов рублей в локализацию. В результате новые модели Волга будут постепенно оснащаться отечественными двигателями и автоматическими коробками передач (АКПП), становясь полностью российским продуктом.